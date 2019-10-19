高雄要成立番石榴外銷平台 目標打開美國市場

2019-10-19 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄番石榴栽種面積2694公頃、年產量近6萬8000公噸，居全台之冠。高雄市農業局長吳芳銘今天在臉書PO文說，正在整合高雄市的農會合作社成立番石榴外銷平台，大力支持與補助有願意投入開拓國際外銷市場的農民團體，目標要打開美國市場。

高雄市農業局長吳芳銘說，高雄番石榴之前已經成功外銷加拿大，新加坡與中東市場，但外銷美國的檢疫條件更為嚴格，農業局會針對芭樂輸美的檢疫條件來模擬實驗，以取得維持番石榴品質的經驗。

吳芳銘說，外銷美國的實際執行層面，還需農委會與美國洽簽工作計畫，因此農業局正緊密與中央農政單位合作作好準備，下周就會邀農會與合作社以及貿易商，針對芭番石榴輸美密集討論，希望能成功促進高雄番石榴打開美國市場。

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高雄的番石榴外銷近年來都有相當亮眼的成績，今年到9月底，高雄番石榴今年外銷量約為1644公噸，除了全年供應星馬市場外，加拿大也是長期穩定外銷的國家。

高雄市農業局說，外銷貿易的門檻高，尤其番石榴輸入美國的外銷條件比加拿大更嚴格，新鮮蔬果不比一般貨品耐儲放，運輸距離及檢疫條件經常決定外銷的水果的外銷價格與末端的商品競爭力。

農業局說，最大的挑戰是經過1℃以下持續17天的冷藏處理後的番石榴，運抵美國後如何保持原本鮮脆的口感，來贏得美國消費者的青睞。這部分牽涉外銷供果園作物栽培方式、外銷包裝集貨場的冷鏈包裝處理能力，及貿易商的外銷通路鋪貨整合。

高雄市經營芭樂外銷加拿大多年，已陸續輔導阿蓮農會與燕巢青隆合作社取得國際Global G.A.P.國際認證，讓高雄芭樂具有通行國際市場的世界通行證外，也輔導轄下阿蓮農會與加州果菜運銷合作社成立符合Global G.A.P.國際認證的包裝廠。