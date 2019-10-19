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爭取環保署預算支持 楊鎮浯赴台拜會環保署長

2019-10-19 18:30聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

為爭取環保相關預算，金門縣長楊鎮浯率縣環保局長楊建立等人昨拜會行政院環保署署長張子敬，雙方進行意見交換及請託經費補助， 張子敬對金門的垃圾處理等政策規劃構想表示讚許，原則支持金門縣廢棄物倉儲貯存廠、區域性資源循環中心、公廁改善新建、履帶式破碎機及烈嶼鄉電動機車補助等重大案件， 未來也將全力協助金門推動各項環保業務，以有效解決金門各項環保問題。

金門縣政府今天表示，金門自106年9月起實施垃圾進場管制及破袋檢查，並要求民眾從產源端做好垃圾分類及資源回收，垃圾中廚餘由106年39%降至17.5%，轉運垃圾量由每日約37公噸，降至每日約20公噸，減量達4成以上，其垃圾回收減量成果及縣民決心，深獲張子敬署長肯定。

楊鎮浯在會晤時表示，金門的垃圾處理政策，短期以落實垃圾源頭減量、分類回收；中期以尋求其他有焚化廠縣市協助代處理、推廣焚化再生粒料使用、興建資源回收細分選廠、建置快速醱酵廚餘堆肥廠及廢棄物倉儲廠；長期則評估建置自主處理設施可行性。

楊建立也指出，目前推動建置全縣區域性資源循環中心(資源回收細分類廠)，將回收物後續的分類作業及去化委託業者辦理，可降低清潔人員的工作量、改善回收作業環境，並可解決去化管道受阻問題；廢棄物倉儲廠在焚化廠歲修或垃圾禁止進廠時，可作為垃圾打包暫置及緊急應變場址，未來亦可做為本縣垃圾自主處理設備之廠房；同時並爭取補助購置1台大型履帶式破碎機，以處理地區巨大廢棄物(彈簧床、舊家具及家電等)及廢樹枯木等，並增加災後環境復原能量。

楊鎮浯也懇請環保署支持金門「建置金門低碳島第二期計畫」推動，烈嶼鄉為金門低碳生活先試點，未來金門大橋通車後，大量車流可能衝擊烈嶼鄉交通與生態環境，為兼顧觀光發展及確保烈嶼鄉低碳宜居島嶼之發展主軸，縣府擬強化綠色運輸發展及塑造低碳意象，推動各項低碳轉運措施，請環保署支持離島建設基金補助烈嶼鄉推廣電動機車案。

金門縣長楊鎮浯（左）昨拜會行政院環保署署長張子敬，針對環保議題進行意見交換及請託...
金門縣長楊鎮浯（左）昨拜會行政院環保署署長張子敬，針對環保議題進行意見交換及請託經費補助。圖／縣府提供
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金門的公廁改善成效良好，縣環保局持續跟環保署爭取預算，希望多改造幾處公廁，讓民眾...
金門的公廁改善成效良好，縣環保局持續跟環保署爭取預算，希望多改造幾處公廁，讓民眾如廁更舒適。記者蔡家蓁／攝影
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金門大橋廢棄物資源回收
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