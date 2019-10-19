香港劇團恆春演出 布置全台最南「連儂牆」

2019-10-19 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



由「恆春現場」和財團法人高雄市藝起文化基金會合辦一連9天的「不貧窮藝術節X恆春現場」，昨晚起在恆春鎮內多處民宿、餐廳演出，受邀來台演出的香港劇團「記憶方糖」，將香港街頭的「連儂牆」佈置在一間民宿，成為全台最南端的「連儂牆」，牆面貼滿的字條，上頭全是給香港的加油鼓勵，有遊客寫下他們對捍衛民主的支持心聲，讓香港人知道，他們並不孤單。

受邀來台的「記憶方糖」，團員洪麗君、董仲勤、余巧兒及潘曉彤，表達對蒙面法的不滿，劇場演出過程中以香港市民的庶民生活為主軸，透過抽象藝術的意涵，以「記憶」方式揭露近期香港諸多事件的代表數字，最後邀請觀眾以紙筆寫下感受，表達「連儂牆」的精神；另個來自香港的「瑪吉亞米」，長期關注西藏問題，她選在一家餐廳外，以「說故事」方式在玻璃上書寫這段時間的香港問題，和警民衝突中受害的香港居民。