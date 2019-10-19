楊樹森漂木畫作在家鄉 金馬服務中心長期展示

2019-10-19 18:48 中央社 金門縣19日電



金門旅台漂木畫家楊樹森提供作品，妝點行政院金馬聯合服務中心，這也是繼金門醫院、金門高中之後，楊樹森的作品在家鄉長期展示。他說，「人雖不常回來，但漂木在家鄉」。

福建省政府自民國16年成立後，107年12月31日結束階段性任務，畫下休止符；之後由行政院金馬聯合服務中心承接金馬地區政務推動。

行政院簡任參議范燕燕借調金馬聯合服務中心，她是促成這次借展的關鍵人物。9月16日才到任的她說，看到楊樹森的畫後感動到流眼淚，想到福建省府自成立以來到處遷徙流離，就好像原本廢棄的漂流木，經過楊樹森的巧手重新被賦予生命一樣，因此情商楊樹森出借畫作，讓金馬聯合服務中心也能夠「活起來」。

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楊樹森擅長以各式漂流木，包括枯木、廢棄的砧板、匾額、船板等作畫，賦予它們新生命。他昨天和一群藝文友人回鄉參訪，帶來8件作品，親手掛在金馬聯合服務中心辦公室牆上。

8件作品中有漂木畫、畫布畫和版畫，用不同的方式讓觀賞者各自面對不同心情；楊樹森特別提到其中3件圓砧畫說，「圓」代表祝福圓滿，期盼家鄉永遠美麗。

由於長年旅居台灣，難得回來一次家鄉。繼畫作在金門醫院、母校金門高中圖書館長期展示後，現在又多了金馬聯合服務中心，他笑說「漂木代表我」，人不常回來，但漂木在家鄉，「可以代替我陪著鄉親」。

也是金門人的范燕燕在台工作30多年，借調到金馬聯合服務中心才一個月。她說，福建省政府成立以來，隨政治局勢演繹，省址多次更迭，現在雖已去任務化，但金馬中心仍須整合行政院相關部派駐金馬地區的機關現有資源，提升行政效率，強化服務金馬地區民眾。

范燕燕說，一如楊樹森的漂木作品，省府有著特殊自我主體性的生命故事，期盼透過楊樹森的作品增添金馬中心藝文氣息，也讓中心生命力更顯豐富。