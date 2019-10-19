義大29年校慶 機器人多啦A夢都來同賀！

2019-10-19 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



義守大學今天喜迎29周年校慶，九大學院發揮創意，大進場各展奇招，壓軸的原住民族學院學生帶全場師生一起跳躍，並在操場繞圈舞動，全場High到最高點。

義守大學校慶今由義大宋江陣與陸軍四三砲指部戰鼓隊的精彩演出揭開序幕，包括前立法院長王金平、立委許智傑、小港高中等多位校長及歷屆傑出校友，都到校祝賀。

校長陳振遠一開口就活力十足，他期許義大能邁向世界一流大學，更當場向與會者邀請明年30周年校慶同樂。立委王金平肯定義大為社會培育許多菁英，立委許智傑也是義大學生家長，他勉勵學生「強壯自己、幫助別人、活得快樂」。

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今年校慶宣誓代表由榮獲UBA亞軍的義大男籃隊長、就讀「管理學院碩士專班」的吳彥侖，貝里斯、醫學院「學士後醫學系外國學生專班」的葛馬肯（M lcolm Robert Griffith），就讀「觀光餐旅原住民專班」的鄒族學生陽松杉分任，別開生面。

各學院的創意進場，把歡樂氣分推至高點，「國際學院」學生帶來青春洋溢的熱舞，「理工學院」與機器人一起為學校慶賀生日，「觀光餐旅學院」則請出哆啦A夢人形立偶，「原民學院」帶動全場唱跳。

學校今年也頒獎表揚多位傑出校友，包括康揚公司印度事業處副總經理胡國愷、高雄市政府民政局局長曹桓榮，及黑馬映像電影有限公司負責人盧律銘。