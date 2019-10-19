「你我的職場青銀Party」 傳遞銀髮勞動力優勢與價值

2019-10-19 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



勞動部南區銀髮中心今天在高雄文化中心，舉辦「你我的職場青銀Party」成果展示嘉年華會，現場有26個體驗攤位、600份體驗券，以設攤互動方式展現銀髮勞動力優勢，讓參與民眾感受銀髮族的動力與能量，傳遞銀髮勞動力的優勢與價值。

象徵青銀跨世代合作的「青銀樂團」，今天以勁歌熱舞帶動氣氛。勞動部高屏澎東分署副分署長柯秀燕表示，南區銀髮中心於105年成立，因應銀髮長者是台灣經濟奇蹟製造者，擁有專業技術專長，而年輕人擁有源源不斷創意，為鼓勵雙方合作在勞動力市場創造順手、順心、順利職場環境，中心長期致力推動青銀跨世代合作。中心也長期倡議銀髮友善職場，增進銀髮民眾再發展第二職涯的學習機會及創業輔導等服務。

中心今天邀請銀髮友善廠商及高齡長者等，一同上台拉彩頭為活動揭開序幕。接受輔導有成的銀髮人士在會場擺攤，推出的商品琳瑯滿目。61歲王美雲女士被公司資遣後，努力學習烘焙，透過中心一系列培育課程及輔導，順利建立品牌創業圓夢。她在現場展現美味甜點，並分享自己開創職場第二春職涯歷程。

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現場也安排青春壯遊課程成果展，呈現南區銀髮中心在園藝治療給力培訓班成果。其中1位77歲水電技工退休的蔡重信，參加此課程後，目前已從事園藝治療相關工作。在場其他銀髮人士也踴躍分享自己退休後延續職涯歷程，民眾感受高齡者無限可能發展性。