和平海報獎巡迴展到金門 名師新秀設計一次看

2019-10-19 18:32 中央社 金門縣19日電



金門國際和平海報獎巡迴展金門場今天開幕，除年輕設計師參賽，連國際級大師也參與，為的就是喚起世人對和平的重視。即日至11月6日在文化局1、2展廳展出。

金門縣文化局去年首次舉辦和平海報獎，獲得國際重視。局長許正芳表示，今年適逢紀念古寧頭戰役70週年，和平海報獎格外有意義。今年以「金門 = 和平」為主題，期盼透過圖像翻轉對金門的刻板印象，讓金門成為象徵和平的福氣之地。

執行單位亞洲大學視覺傳達設計系協同主持人謝省民表示，今年共有20個國家地區3500多件作品參賽，除了台灣、中國大陸參件數量最多外，香港、馬來西亞、羅馬尼亞、厄瓜多、約旦、不丹和伊朗等地都有作品參賽。

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值得一提的是，國際設計名師南部俊安也來參賽。南部俊安8月曾到台北出席和平海報獎頒獎典禮，他的金獎作品Kinmen（金門）字樣模糊，卻清楚呈現代表和平的鴿子羽毛。

謝省民轉述，68歲的南部俊安說，他們這一代的日本人還知道金門，但下一代已不知道，參賽的理由就是要讓下一代知道還有金門的存在，令人感動。

與南部俊安並列首獎的是台灣36歲自由設計者蒲思元的「長壽太平」，以金門特產麵線排列成和平鴿形狀。這也是蒲思元繼去年以「從砲彈到菜刀」獲得金獎後，再次奪金。

蒲思元說，過去因有為金門的付出，才有台海的和平，成為和平的堡壘。由於白色的鴿子是最容易讓人聯想的和平象徵，他買了幾把麵線，將麵線設計成鴿子形狀，再讓鴿子啣著一支代表和平的橄欖枝，期待喚醒世人對和平的重視。

銅獎得主亞洲大學視覺傳達設計系王鼎鈞的作品「非攻」，以一個握緊的拳頭和拇指上方發射的砲彈述說，砲彈發射出去後會破壞現在和平的現狀，留下的拳頭代表暴力、紛亂，期盼讓人思考戰爭帶給人們的影響。王鼎鈞說，他們這個世代沒有經歷過戰爭，希望透過作品，讓人們重視並珍惜和平。