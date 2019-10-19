郵局前進金大設i郵箱 讓金大智慧校園更進一步

2019-10-19 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金大的學生有福了！中華郵政公司昨日在金大校園設置2座「中華郵政i郵箱」，往後學生要寄郵件或包裹，不用在跑郵局，只要在「i郵箱」前簡易的完成寄送設定，並使用悠遊卡完成付款，就能寄送至全國一千多個i郵箱據點，未來能提供全校師生、住宿學子與鄰近居民共同使用此一便捷措施。

金大表示，為了迎接這項嶄新的服務，昨特別舉辦的啟用儀式，包括金門郵局局長黃獻武及金門山外郵局經理李增建等人都到場參與，並親自跟學生示範如何操作，啟用儀式現場也安排金大師生一同設定並使用i郵箱，象徵郵政服務在金大豎立起新里程碑。

金大校長陳建民致詞時表示，感謝金門郵局黃獻武局長及金門山外郵局李增建經理的悉心規畫，提供學校建置智慧郵政i郵箱的機會，除能提供簡易、方便、經濟又迅速的郵件包裹寄送功能之外，也能不再受郵件收取件時間的限制，提供24小時便利服務，讓校園能隨著郵政電子化、智慧化的浪潮而與日俱新。

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陳建民也回憶起早年買書收件時的經驗，因當時海運時間較長、家中無人收件等限制，讓郵件收取件不甚方便。而隨著時代日新月異，金門郵局也提供了更便利的郵遞便民措施。