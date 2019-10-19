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屏基早產兒回娘家 勾起媽媽隔著保溫箱說故事酸甜回憶

2019-10-19 16:51聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣每年平均有420名早產兒，三分之一的早產兒經屏東基督教醫院新生兒加護病房照護，屏基今天與台灣早產兒基金會等多個公益團體合辦早產兒回娘家和兒童病房關懷活動，在「說故事爺奶」、7-ELEVEN超人氣的OPEN小將、小桃與早產兒同樂外，上醫囝囡診所醫師蘇秦明也和家長分享親子共讀技巧並分贈繪本，強調親子共讀好處多多。

屏基新生兒科主治醫師黃富槻指出，美國兒科醫學會於103年將「主動建議家長儘早唸故事書給寶寶聽」納入兒童醫療照護政策，國民健康署也呼籲家長愈早開始親子共讀，愈能幫助寶寶大腦發展，屏基去年開始於兒科、婦產科門診及兒科病房推動「親子醫起讀」，親子共讀不僅可促進親子互動與親密感，更有助於促進腦部發育、語言發展及增進理解能力，啟發孩子的想像力及培養其創造力。

上醫囝囡診所醫師蘇秦明說，親子共讀素材不侷限於繪本、圖書，不論照片、圖片及隨手可得的物品或嘗試發揮想像力來說故事，甚至用白紙與畫筆，畫出自己想與寶寶分享的事物，都能達到共讀的效果。去年早產生下1370公克的陳媽媽說，當孩子在保溫箱時就開始對著他唸故事書，即使無法親手抱著孩子，也要讓孩子熟悉媽媽的聲音，培養親子感情。

今天有19名民國102年9月至107年9月出生，出生周數未滿37週、體重2500公克以下的小朋友回醫院歡聚一堂；張媽媽說，對早產兒來說，新生兒加護病房是他們出生後第一個「家」，他兒子不到29周就出生，體重僅1270公克，在醫院住了1個多月，身上插著呼吸器還有其他監測儀器，憶起2年前事仍是百感交集，「巴掌仙子」現在已有14公斤重，定期回診未發現發育遲緩或其他問題，終於安下心來。

早產兒在成長過程中還需要追蹤是否有發展遲緩、神經系統、視力等後遺症，屏基民國91年起開闢早產兒追蹤門診，由新生兒科主治醫師卓德松及黃富槻負責，以約診的方式，針對2以下出生體重未滿2000公克的孩子給予智力發展、學習能力、肢體發育成熟度等評估和照護諮詢，一年收案追蹤約30位。

屏東基督教醫院今天與台灣早產兒基金會等多個公益團體合辦早產兒回娘家和兒童病房關懷...
屏東基督教醫院今天與台灣早產兒基金會等多個公益團體合辦早產兒回娘家和兒童病房關懷活動，在「說故事爺奶」、7-ELEVEN超人氣的OPEN小將、小桃與早產兒同樂外，上醫囝囡診所醫師蘇秦明也和家長分享親子共讀技巧。記者潘欣中／攝影
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屏東基督教醫院今天與台灣早產兒基金會等多個公益團體合辦早產兒回娘家和兒童病房關懷...
屏東基督教醫院今天與台灣早產兒基金會等多個公益團體合辦早產兒回娘家和兒童病房關懷活動，在「說故事爺奶」、7-ELEVEN超人氣的OPEN小將、小桃與早產兒同樂外，上醫囝囡診所醫師蘇秦明也和家長分享親子共讀技巧。記者潘欣中／攝影
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早產親子新生兒
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