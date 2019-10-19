全國中小學客家藝文南區賽 6縣市、2千師生秀客語成果

2019-10-19 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「108年度全國中小學客家藝文競賽」南區初賽今天在高雄市莊敬國小舉行，有來自嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、澎湖縣與高雄市等6縣市、92所國中小幼兒園、2000名師生參賽，競爭激烈。競賽項目有「客語歌唱表演類」、「客語口說藝術類」與「客語戲劇類」，選手展現客語學習成果。另競賽中獲得特優隊伍，將代表南區於11月16日至台中市參加全國總決賽。

這次南區初賽由高雄市客家語教學資源中心莊敬國小團隊精心策劃，另有立志中學、鼎金國小、福康國小、建國國小、鼎金國中全力支持協辦。高雄市學校積極參與客家藝文競賽，無論是客家文化重點發展區學校如美濃國中、南隆國中、美濃國小、吉東國小，或是非客家文化重點發展區學校如本次競賽承辦學校莊敬國小、福康國小以及獅湖國小等，近幾年都拿下不錯的成績。其中美濃國中更是締造客語戲劇類國中組全國四連霸的歷史紀錄。

高雄市教育局長吳榕峯表示，高雄市是多元文化的城市，推動客家文化更是不遺餘力，如愛河旁設立的「新客家文化園區」、舊美濃警察分駐所，及日式木構宿舍2棟歷史建築改造的「美濃文創中心」，提供都會鄉親認識客家文化的機會。

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