桃市八德是馬祖人第二故鄉 人數遠勝外島4倍
不少馬祖鄉親來台時移居桃園，使桃園成為馬祖人第二故鄉，明日（20日）將於八德區文昌公園及一旁的空地舉行「2019媽祖文化暨馬祖美食祭」，當天市長鄭文燦會著傳統服飾，擔任昇天祭典的主祭官，此外，現場會發放免費餐券供民眾品嚐馬祖特色美食，另還有美食競賽、文化體驗等活動。
八德地區馬祖人眾多，為將桃園打造成馬祖人最棒的第二個故鄉，明日特別舉辦「2019媽祖文化暨馬祖美食祭」，八德區公所人文課長徐秀華表示，據數據顯示，居住在桃園的馬祖人約有5萬人，比馬祖本島1萬2千人多上4倍多，且八德大湳公園內「閩臺宮」，主要供奉媽祖娘娘，「龍山寺」主神為五靈公，2間廟皆為重要的馬祖信仰中心，保存馬祖特有文化，可顯現八德與馬祖的關係極為緊密。
明日（20日）上午8點起，開始媽祖遶境，昇天祭典則由鄭文燦擔任主祭官，另外連江縣長劉增應等人也將參與活動，下午2點起有馬祖美食競賽、馬祖漢堡及風燈DIY活動、馬祖特色風燈舞、鼓板樂等精彩表演，周邊還有馬祖美食市集及贈送特色紀念品等精彩內容，此外現場還會進行iPhone11、50吋電視等好禮的摸彩活動，歡迎有興趣的民眾一同共襄盛舉。
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