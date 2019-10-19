偏鄉數學世界賽小國手 險因是發展遲緩兒埋沒天賦

2019-10-19 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



據伊甸社福基金會統計，台灣約有10萬名發展遲緩兒童，其中至少5000名身處偏遠鄉鎮，為喚起偏鄉民眾重視早療，伊甸今天在屏東縣恆春鎮舉辦同樂會，並邀接受早療服務的個案回娘家；其中，今年入選小學數學世界邀請賽國手的12歲「小承」，媽媽在他2歲時發現是語言和認知有障礙的發展遲緩兒，轉介伊甸早療把握黃金治療期，小學時展現數學長才，媽媽在心情分享時直向社工致謝。

「小承」原就讀的屏東縣恆春鎮山海國小，是每年級一個班的偏鄉小校，學校老師發現他展現過人的數學天分，推薦甄試並入選今年7月在香港舉行的第22屆小學數學世界邀請賽（PMWC）台灣代表隊，也是屏東縣唯一1人，台灣隊12人分成3隊，他和中部學生合組的B隊奪下隊祭賽季軍，今年暑假考進高雄普門中學國中部；「小承」媽媽說，老師都建議他朝電腦程式設計發展。

「兒子2歲多時發現他不喜歡與人互動、說話，親友建議帶到高雄長庚醫院檢查，疑是輕微自閉症」，開雜貨鋪店的「小承」媽媽說「當時整個慌了，腦筋一片空白！」，後經轉介到伊甸恆春早療日托站，透過小團體學習改善人際互動關係，在日常生活中意外發現兒子對數目字特別敏感，但沒想到會這麼厲害，感謝社工的陪伴和照顧，助兒子發揮優勢和潛力。

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社工說，「小承」還好及早發現是遲緩兒，2至6歲掌握黃金治療金時期，研究顯示，效果是6歲以後的30倍，透過早療突破學習障礙，加上求學時期周邊環境的接納、包容和了解，讓「小承」不僅沒有輸在起跑點，還展現高人一等的數學才華；「小承」媽媽說，兒子對個人空間還是有強烈的意識感，如果陌生人靠太近，會表現出不舒服的感覺。