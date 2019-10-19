八八風災後家扶續做這件事 為偏鄉部落帶來永續希望

2019-10-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



「偏鄉孩子的學習資源不能中斷」，秉持這個信念，家扶基金會北高雄家扶中心4年前啟動偏鄉學校認養專案，邀各愛心人士永續扶助受災部落及偏鄉學校。歷經多年推展，受助學校已從6校擴增到9校，並在澎湖及綠島等地「遍地開花」。

北高雄家扶中心今天在高雄杉林大愛園區盛大舉辦「學校暨社區認養計畫相見歡」活動，安排認養人與受扶助學校的學童互動，午後並別開生面舉辦一場天籟之聲音樂會，桃源、茂林等九所國中小學童著傳統族服粉墨登場，現場頓時幻化成大地的舞台，孩子們清澈嘹亮的歌聲仿如在山谷中迴蕩，讓認養人聽得耳朵都醉了。

來自全台各地的認養人除參訪巴楠花部落實驗中小學建校成果，也體驗部落焚墾的生活傳統，更深認識原鄉文化。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

北高雄家扶中心在八八風災期間，即進駐偏鄉展開扶助工作，陪原鄉部落走過重建之路，建立極深的革命情感，但幾年前重建基金告一段落，災區各校的建設面臨斷炊窘境，北高雄家扶中心主任魏宗胤為此發起學校認養專案，以每月每口1千元的認捐方式募資，延續偏學校扶助工作。

魏宗胤說，4年前家扶推動偏鄉學校認養專案，獲許多熱心人士關注支持，認養人已達5、600人，每年約有5、600萬的專款可用於偏鄉學校的提案需求上，讓孩子們在穩定資源的挹注下，繼續成長。

北高雄家扶中心近年來在杉林國中、巴楠花實驗中小學等校興建諮商輔導的彩虹屋，協助修建圖書館，也扶助桃源國小少棒出國比賽，相關成果每季都彙整給認養人分享。