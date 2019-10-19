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八八風災後家扶續做這件事 為偏鄉部落帶來永續希望

2019-10-19 16:40聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

「偏鄉孩子的學習資源不能中斷」，秉持這個信念，家扶基金會北高雄家扶中心4年前啟動偏鄉學校認養專案，邀各愛心人士永續扶助受災部落及偏鄉學校。歷經多年推展，受助學校已從6校擴增到9校，並在澎湖及綠島等地「遍地開花」。

北高雄家扶中心今天在高雄杉林大愛園區盛大舉辦「學校暨社區認養計畫相見歡」活動，安排認養人與受扶助學校的學童互動，午後並別開生面舉辦一場天籟之聲音樂會，桃源、茂林等九所國中小學童著傳統族服粉墨登場，現場頓時幻化成大地的舞台，孩子們清澈嘹亮的歌聲仿如在山谷中迴蕩，讓認養人聽得耳朵都醉了。

來自全台各地的認養人除參訪巴楠花部落實驗中小學建校成果，也體驗部落焚墾的生活傳統，更深認識原鄉文化。

北高雄家扶中心在八八風災期間，即進駐偏鄉展開扶助工作，陪原鄉部落走過重建之路，建立極深的革命情感，但幾年前重建基金告一段落，災區各校的建設面臨斷炊窘境，北高雄家扶中心主任魏宗胤為此發起學校認養專案，以每月每口1千元的認捐方式募資，延續偏學校扶助工作。

魏宗胤說，4年前家扶推動偏鄉學校認養專案，獲許多熱心人士關注支持，認養人已達5、600人，每年約有5、600萬的專款可用於偏鄉學校的提案需求上，讓孩子們在穩定資源的挹注下，繼續成長。

北高雄家扶中心近年來在杉林國中、巴楠花實驗中小學等校興建諮商輔導的彩虹屋，協助修建圖書館，也扶助桃源國小少棒出國比賽，相關成果每季都彙整給認養人分享。

魏宗胤說，過去認捐機制，多屬一次性捐助，但偏鄉學校扶助專案顛覆既有模式，包括澎湖的七美與綠島等地，也循此模式推進，可以說已經遍地開花。

認養人在巴楠花部落實驗中小學，與受助童一起種植小米。記者王昭月／攝影
認養人在巴楠花部落實驗中小學，與受助童一起種植小米。記者王昭月／攝影
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家扶運用各界認養的資金，協助巴楠花國小建置彩虹屋及圖書館。記者王昭月／攝影
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多次參賽得獎的茂林國中，歌聲宛若天籟。記者王昭月／ 攝影
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家扶認養人今與受扶助的偏鄉學童相見歡。記者王昭月／翻攝
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家扶認助人在巴楠花部落實驗中小學體驗部落傳統的焚墾。記者王昭月／攝影
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多次參賽得獎的茂林國中，歌聲宛若天籟，讓認養人聽得都醉了。記者王昭月／ 攝影
多次參賽得獎的茂林國中，歌聲宛若天籟，讓認養人聽得都醉了。記者王昭月／ 攝影
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偏鄉學校認養家扶中心
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