親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／韓國瑜造勢擠10萬人 謝龍介：拉下蔡英文還賴清德公道

亞錦賽／對大陸爭冠軍戰資格 林子偉移防外野

高雄漢王洲際飯店中餐廳 109年初起暫歇業

2019-10-19 18:12中央社 高雄19日電

知名的高雄漢王洲際飯店今天公告，受一例一休增加成本、年金改革樽節消費等因素衝擊，中餐廳自明年1月18日起將暫停營業，是否恢復營業則待明年520總統就職後視情況決定。

這項公告由高雄漢王洲際飯店總裁兼董事長林富男署名，他向中央社表示，會在明年1月18日前消化完過年前的婚宴訂桌，近2年來營業下滑，目前住宿率維持約5成。現有員工數約86人。

公告中指出，中餐廳部門因受整體經濟大環境不良的影響，決定自明年1月18日起暫停營業。主要原因是受一例一休影響成本增加，因年金改革使整體消費力下降，恐慌性撙節開支；另外，少子化也導致結婚喜宴訂桌逐年下滑。

中餐廳暫停營業之前，顧客所訂的餐飲，均以原有人力及條件繼續服務。少數擁有餐券的顧客，歡迎持券到現場兌換現金。197間客房及其它行政業務仍正常營運，早餐供應亦同。人力則依員工意願優先安排調至其他單位，部分員工依法資遣。

一名曾在高雄漢王洲際飯店舉辦婚宴的林姓男子表示，飯店中式宴席相當具有傳統台菜風味，稍有年齡的消費者也經常回來光顧，由於高雄港區附近早年沒有大型飯店，所以漢王洲際飯店曾相當風光，對於中餐廳暫停營業十分惋惜。

高雄市政府觀光局則回應，鼓山、鹽埕是高雄觀光熱區，飯店民宿即達40家，老飯店因應新商旅民宿如雨後春筍的成立，也積極轉型因應。依觀光局資料顯示，高雄漢王洲際飯店自106到108年，住房率持續成長。

高雄飯店住房率108年上半年較去年同期增加21%，受8/1大陸限縮自由行來台政策，9月觀光旅館的陸客雖然減少50%，但9月觀光旅館住用率59.37%，與去年同期52.14%比較，仍成長7.23%。

因應陸客限縮衝擊，市府除了與飯店合作推出高雄秋冬遊加碼方案，也和中北部縣市合作城市觀光交流，吸引團客；國際拓展航線，108年6月航線數373條，至9月已達402條，韓、菲、越都有進展，明年1/15又將開啟高雄-清邁新航線。

位於鹽埕區七賢三路上的高雄漢王洲際飯店，位在高雄港邊，緊臨捷運橘線02鹽埕埔站出口，樓高14層，中餐廳設在3樓及5樓，其餘樓層為客房部，有197間房；全體員工數86人，餐廳部門占28人。

航線陸客年金改革
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42

香港劇團恆春演出 布置全台最南「連儂牆」

2019-10-19 18:29

屏基早產兒回娘家 勾起媽媽隔著保溫箱說故事酸甜回憶

2019-10-19 16:51

全國中小學客家藝文南區賽 6縣市、2千師生秀客語成果

2019-10-19 16:46

偏鄉數學世界賽小國手 險因是發展遲緩兒埋沒天賦

2019-10-19 16:44

志工媽媽陳令那揪團認捐偏鄉 愛心竟如星火燎原

2019-10-19 16:40

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

屏東菸葉廠變身文創園區 台灣設計展另個吸睛熱點

2019-10-19 09:59

談古寧頭大捷 馬英九：確立兩岸隔海分治歷史格局戰役

2019-10-19 09:29

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

看電影 比「大」比「長」比「動」

2019-10-18 23:18

「最佳兒童短片」 兒童來評審

2019-10-18 23:13

環團籲體檢水源汙染 高市：檢測合格

2019-10-18 23:08

高市縮時攝影 排放汙水全都錄

2019-10-18 22:56

墾丁大街 建築物高度大解放

2019-10-18 22:49

超級北遇上超級南 林右昌和潘孟安合體走秀

2019-10-18 21:27

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

中山氣膠中心與高雄港務公司簽MOU 防治改善港區空汙

2019-10-18 18:11

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16
看更多

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

高市縮時攝影 排放汙水全都錄

2019-10-18 22:56

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37

屏東菸葉廠變身文創園區 台灣設計展另個吸睛熱點

2019-10-19 09:59

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

超級北遇上超級南 林右昌和潘孟安合體走秀

2019-10-18 21:27

墾丁大街 建築物高度大解放

2019-10-18 22:49

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

台灣每5顆芭樂有1顆來自彰化 縣府輔導農民進軍美國

2019-10-18 21:28

金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42

談古寧頭大捷 馬英九：確立兩岸隔海分治歷史格局戰役

2019-10-19 09:29

南科考古舘今開幕儀式冗長 民眾排隊曬太陽兩小時開嗆

2019-10-19 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top