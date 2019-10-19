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高雄眷村子弟回娘家 重溫兒時記憶

2019-10-19 15:52中央社 =高雄19日電

「又有小時候的味道了」，國軍眷村嘉年華系列活動眷村子弟回娘家今天登場，吸引很多在外發展的眷村子弟參與，大家聊家常，也吆喝重訪小時候穿梭的巷弄，回味小時候時光。

高雄是全國軍事基地大本營，擁有陸、海、空軍三軍眷村，高市府致力於特色眷村文化保存，推出嘉年華系列活動，重頭戲眷村子弟回娘家中午在左營海軍大操場登場，由高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙麟主持，並邀請副市長葉匡時、美國在台協會（AIT）高雄分處處長歐雨修（Matthew O'Connor）及各地眷村代表參加。

趙麟表示，這是第一屆國軍眷村嘉年華活動，他前幾天接到在美國東岸、華盛頓、加拿大多倫多及南非等海外的眷村子弟們，告訴他知道眷村嘉年華活動，但他們不能來，特別表達關心。

趙麟表示，舉這些例子是證明台灣的眷村子弟已經散布全球各國，換句話說，幾乎是有陽光的地方，就有眷村的子弟，也希望有眷村子弟的地方有陽光。

趙麟說，希望拋開過去眷村上一代從大陸遷台初期的悲情經驗，面對未來以陽光的態度，開展眷村文化明亮的未來、更好的明天。

趙麟也宣布運作多時的鄧麗君紀念館，已與高市府簽約，將進駐左營園區的明德新村，而市府也將活化眷村文化園區，開展更好的明天。

葉匡時表示，第一屆眷村嘉年華活動也是高市府第一次跟國軍眷村文化發展協會合辦，希望利用這樣的活動，全世界的眷村子弟回到台灣，甚至是到高雄回娘家，關心這塊土地和過去眷村的歷史文化發展軌跡。

高雄市府已陸續辦理眷村以住代護及眷村民宿等眷村保存活化計畫，吸引不少期待重溫眷村兒時記憶與尋求親人情感聯結的眷戶入住，文化局再舉辦走讀眷村、眷村講堂和眷村子弟回娘家等系列活動，邀民眾享受眷村獨特人文風華，散步眷村巷弄。

眷村國軍葉匡時
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