花蓮賞鯨碼頭遷新址 設施不足業者抱怨
2019-10-19 14:58中央社 花蓮縣19日電
花蓮商港北側賞鯨碼頭年久失修，今年6月鑑定為危樓，港務公司辦理報廢拆除，賞鯨業者被迫遷至新碼頭，但因設施不足怨聲連連；花蓮縣府表示，將趕在明年賞鯨季前完成規劃設計。
賞鯨旅遊是花蓮代表性觀光產業，每年4月至10月海象穩定為賞鯨旺季。花蓮區漁會民國91年向花蓮港務分公司承租花蓮商港賞鯨碼頭建物，目前共有4家賞鯨業者、6艘賞鯨船進駐使用，每年容納近20萬人次遊客出海。
原賞鯨碼頭建物今年6月經結構技師鑑定為危樓，耐震係數不足加上花蓮地震頻繁，港務公司考量安全性，已辦理報廢拆除，決議收回建物，日前協助賞鯨業者轉移至港內新登船碼頭繼續營運。
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新登船碼頭鄰近向日廣場，地面空間鄰近公廁、並設有多間店面提供特色店家進駐，但碼頭與漁船作業區共用港區，漁船與賞鯨船相互影響，業者怨聲連連。
多羅滿賞鯨業者呂世明說，新登船碼頭缺乏業者辦公空間及遊客候船室，現在雖不是賞鯨旺季，仍有遊客預約出海，設施不足對遊客留下負面印象。鯨世界賞鯨業者邱錫棟說，業者尊重縣府、區漁會規劃，建議舊碼頭原地重建，減少船隻相互干擾。
花蓮縣府農業處漁牧科長黃耀興說，搭建臨時候船區，需考量結構安全與港口風勢，仍在與結構技師評估，搭建兼顧美觀及安全的候船區及休息區。
黃耀興表示，為避免賞鯨船頻繁進出，影響港內漁船作業，目前要求業者入港前減速、降低港內湧浪，也正積極與業者、漁會依漁業法相關法規審核，研擬可行性方案，趕在明年賞鯨季前達成共識。
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