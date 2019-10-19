高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄漢王大飯店。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄老字號的漢王洲際飯店傳於明年1月18日歇業，漢王洲際飯店總裁富男證實，主要是近年來餐飲生意下滑，決定在接完手邊所有的訂單後，從明年1月18日就不再經營餐飲，為對客戶守信用，餐飲部就營業到明年1月18日，但住宿仍照常。

漢王洲際飯店早年是婚宴的主要場所，尤其鹽埕、鼓山一帶如要娶媳婦、嫁女兒首選一定是漢王，廚藝、服務品質都頗獲好評。

網路今天傳出網友預定明年元月婚宴，他說過年訂餐及婚宴都被取消，業者說只營業至明年1月18日。

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高雄今年有不少老字號的飯店陸續停業，從大八飯店、君鴻酒店，華王飯店、華后飯店等，業者說，陸客減少也是原因之一，但多半是近年來，高雄開的餐廳太多，尤其百貨公司連鎖店不斷開，年輕人又喜歡新口味，老字號餐廳經營困難 。

漢王洲際飯店目前擁有套房197間，總裁林富男也是南台灣觀光界大老，身兼南台灣觀光產業聯盟總召集人。他透露，餐飲部門近兩年多來已經賠了不少錢，只好忍痛割捨 。

據悉，同樣位在高雄市五福路上的華王飯店也是營業到10月底，就全部停業。

高雄漢王洲際飯店今天下午在官網上公告

日期:2019年10月19日

主旨:本飯店中餐廳自2020年1月18日起暫停營業。

說明:

一、本飯店樓高14層，中餐廳設在3樓及5樓，其餘11層皆為客房部，共197間套房，全體員工數86人，餐廳占28人。

二、中餐廳因受整體經濟大環境不良的影響，決定自明年1月18日起 暫停營業。原因如下:

(一)成本增加:概受一例一休影響。

(二)年金改革:因改革使整体消費力下降，恐慌性的撙節開支。

(三)少子化: 導致結婚喜宴，逐年下滑。

三、暫停營業之前顧客所訂的餐飲，均以原有人力及條件繼續服務。少數擁有餐券的顧客，歡迎您持劵到現場兌換現金。

四、197間客房及其它行政業務仍正常營運，早餐供應亦同。

五、至於人力之調度依同仁意願優先安排調至其他單位，部分員工依法資遣。

六、是否再恢復營業，則待明年520總統就職之後，視整體情況再行决定。

總裁兼董事長 林富男 啟