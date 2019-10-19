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不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市鹽埕區老字號漢王洲際大飯店董事長林富男今天表示，飯店的餐飲部門不再接新的訂宴，將在明年1月17日之前把已訂的喜宴、團宴消化之後，明年1月18日起餐飲部暫停營業。

他說，因為年金改革，到大飯店用餐的顧客大減，因為一例一休造成人事本倍增，現在又幾乎沒有陸客，所以餐飲部門決定暫停營業，看下一任總統提出什麼政策再研究是否恢復營業。

高雄市鹽埕區老字號漢王洲際大飯店董事長林富男今天表示，受到年金改革和一例一休的衝...
高雄市鹽埕區老字號漢王洲際大飯店董事長林富男今天表示，受到年金改革和一例一休的衝擊，飯店的餐飲部門明年1月18日起暫停營業。圖／林富男提供
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高雄漢王洲際飯店餐飲部明年1月18日起暫停營業。本報資料照片
高雄漢王洲際飯店餐飲部明年1月18日起暫停營業。本報資料照片
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陸客年金改革一例一休
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