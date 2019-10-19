不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市鹽埕區老字號漢王洲際大飯店董事長林富男今天表示，飯店的餐飲部門不再接新的訂宴，將在明年1月17日之前把已訂的喜宴、團宴消化之後，明年1月18日起餐飲部暫停營業。