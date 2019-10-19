澎湖全民大淨灘 海岸線更美麗

2019-10-19 14:09 中央社 澎湖縣19日電



澎湖秋季大淨灘活動，1000多名大小民眾總動員，今天在龍門沙灘一起清理海廢，短短2個小時，清理出2噸多的海漂廢棄物，讓沙灘恢復昔日的潔淨。

澎湖縣政府環保局「澎湖淨灘、台灣典範、世界標竿」淨灘活動，今天在龍門沙灘舉行，計有縣內各機關、學校、防區三軍、岸巡與社區等40個單位1000多人參與淨灘活動，縣長賴峰偉與民眾一起動手清除海漂廢棄物，並表示全縣澎湖96個村里完成淨灘工作。

澎湖縣長賴峰偉表示，淨灘是一場無止境的戰爭，尤其入秋之後，海洋廢棄物又隨著季風及浪潮，占滿了岸際海灘，影響景觀，鼓勵社區「自己家園自己清」，只有持續的淨灘，才能讓美麗的海灘，恢復風貌。

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賴峰偉感謝全縣96個村里，今年迄今全數響應淨灘活動，大小淨灘活動超過120場次以上，參加淨灘人數近1萬5000人，清除海漂垃圾廢棄物近300噸，總淨灘的海岸線超過200公里，共同維護澎湖海岸線的環境，讓澎湖真的成為台灣典範，世界標竿。

澎湖環保局今天辦理澎湖秋季淨灘活動，共清理出2068公斤，其中以一般垃圾806公斤和寶特瓶630公斤占最多，其他還包括有玻璃瓶、浮球魚標、漂流木、漁網、保麗龍等，成果亮眼。