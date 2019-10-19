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金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

今天的另一焦點是國內第一次女高音翁若珮，她演唱法國作曲家比才的歌劇「卡門」別有一...
今天的另一焦點是國內第一次女高音翁若珮，她演唱法國作曲家比才的歌劇「卡門」別有一番風情。記者蔡家蓁／攝影
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2019金門坑道音樂節於今日起一連2天假翟山坑道舉行，兩天將演出7場次，預計有1400名聽眾到場欣賞，今年特別邀請到歌仔戲國寶—唐美雲、國內最知名次女高音、永遠的卡門—翁若珮、新生代創意笙演奏家—李俐錦，與弦外之音藝術總監大提琴家張正傑率領弦外之音室內樂集四重奏參與演出，果然激盪出全新的火花，讓有幸聽到的觀眾，直說太震撼、精彩！

2019金門坑道音樂節於今日起一連2天假翟山坑道舉行，今年特別邀請到歌仔戲國寶—...
2019金門坑道音樂節於今日起一連2天假翟山坑道舉行，今年特別邀請到歌仔戲國寶—唐美雲演出，唐美雲演唱李白「把酒問月」一詩，直說，真的有彷彿回到古代的感覺。記者蔡家蓁／攝影
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金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會，今年共有兩大主題「天籟美聲」和「笙東擊西」，首日「天籟美聲」由唐美雲與翁若珮兩人登場，被譽為「精緻歌仔戲的希望」的唐美雲表示，這裡是最天然、最棒的演出場域，她唱完後，覺得很驚艷，此次她特別以歌仔戲的唱腔吟詠詩人李白「把酒問月」一詩，在弦樂的伴奏下，波光粼粼，彷彿帶著觀眾回到了唐朝，重現李白把酒問月的場景。另一首唐則演唱取自《佘太君掛帥》一劇的「夜祭」，她說，很符合在戰地坑道演出的感覺。

今天的另一焦點是國內第一次女高音翁若珮，她演唱法國作曲家比才的歌劇「卡門」別有一番風情，翁若珮還選唱莫札特歌劇「費加洛婚禮」中的男角凱魯畢諾的歌曲來做對比，與唐美雲的歌仔戲演出激盪不同的火花，也將東西藝術精彩的呼應與完美呈現。

明天的演出主題則是《笙東擊西》。笙，在中國音樂演奏史上，一直是國樂表演中讓人驚喜的樂器，國內新生代笙演奏家李俐錦老師，特地挑選了兩首笙的代表作「鳳凰展翅」與「晉調」，展現笙的華麗與特殊音色，詮釋出東方神秘的色彩，在波光粼粼中，帶領觀眾進入迷幻的聽覺饗宴。

音樂節的藝術總監大提琴家張正傑表示，「坑道音樂會」是世界上獨一無二的音樂會，每年的演出都讓樂迷相當期待與滿意，已成為金門最具代表性的音樂活動，今年東西藝術的撞擊與組合，迴盪在最棒的天然音樂廳—翟山坑道，醉人的音樂繚繞於大自然的壯闊景色中，更是讓樂迷都相當驚艷與感動。

金門坑道音樂節已經成為金門的招牌音樂會，一連兩天將演出7場次，預計有1400名聽...
金門坑道音樂節已經成為金門的招牌音樂會，一連兩天將演出7場次，預計有1400名聽眾到場欣賞，圖為民眾排隊進場。記者蔡家蓁／攝影
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金門坑道音樂節每年都吸引不少樂迷到此朝聖聆聽，在坑道內聆聽音樂，樂迷都說超棒的。...
金門坑道音樂節每年都吸引不少樂迷到此朝聖聆聽，在坑道內聆聽音樂，樂迷都說超棒的。記者蔡家蓁／攝影
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歌仔戲國寶—唐美雲演出，她唱完後，覺得很驚艷，此次她特別以歌仔戲的唱腔吟詠詩人李...
歌仔戲國寶—唐美雲演出，她唱完後，覺得很驚艷，此次她特別以歌仔戲的唱腔吟詠詩人李白「把酒問月」一詩，在弦樂的伴奏下，波光粼粼，彷彿帶著觀眾回到了唐朝，重現李白把酒問月的場景。
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歌仔戲金門音樂會
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