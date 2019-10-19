高雄眷村嘉年華 開心回娘家重溫竹籬笆

2019-10-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市政府與國軍眷村協會，10月19、20日在左營舉辦「2019眷村嘉年華」。副市長葉匡時今天一早先到八六海戰紀念碑獻花，追思紀念向為國犧牲奉獻的100多名海軍將士，表達對國軍的敬意，然後到海軍大操場主持開幕，眾人高聲齊唱國歌。許多眷村長輩和子弟都「回娘家」，感受未違的眷村氣息。

葉匡時是大陳義胞子弟，對眷村有著濃厚情感。他表示，國民政府到台灣70年，高雄一直是軍事移民聚落的大本營，是高雄獨特的文化DNA，市府在眷村嘉年華首度策辦眷村名人論壇，透過世代對話，一來向歷盡艱辛的一代致敬，一來希望年輕世代認識這段歷史，為眷村保存與發展開啟世代相傳的意義。高雄眷村未來的發展，市府將與軍方合作，並以市府高度整合局處共同活化眷村。

國軍眷村協會理事長趙麟表示，有先烈的犧牲，才有了中華民國後來的穩健發展，希望二代、三代繼續努力 ，把中華民國土地建設成安和樂利的所在，這也是緬懷先人的方式。

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位於左營海軍眷村的臺灣豫劇團，不缺席眷村嘉年華。豫劇團長彭宏志表示，早期眷村娛樂不多，豫劇是眷村共同記憶，豫劇團走過逾一甲子的時光，欣聞市府舉辦眷村嘉年華，當然要共襄盛舉。豫劇團推出豫劇介紹、豫劇折子戲賞析、互動體驗，讓市民朋友、眷村人感受眷村與豫劇團的熱情。

參加「以住代護」計畫的女住戶，19、20日特地在建業新村緯十一路，舉辦openday眷村小市集，多達48攤。眷村嘉年華期間，熱情以住代護的住戶們，邀請大家逛逛眷村市集文創小物、品嚐來來豆漿、成家鴨肉麵等眷村美食，體驗手作課程，好吃好玩體驗眷村生活。

文化局預告11月2、3日，將在鳳山區國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所園區內，舉辦「眷村文化節」，內容包含文創市集、文物影像展及民間團體歌舞表演，還有千人包春捲等活動，歡迎喜愛眷村文化的朋友參與。