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屏東菸葉廠變身文創園區 台灣設計展另個吸睛熱點

2019-10-19 09:59聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

1936年因應日治時期菸葉專賣政策而興建的屏東菸葉廠，2002年關場後，屏東縣政府和國有財產署合作開發為文化創意園區，納入台灣設計展「教育設計」主題衛星展區期間，不只學生教學體驗，也成了親子最熱門的造訪點，特別是菸葉廠內保存最完整的菸葉除骨加工機具、菸葉複薰加工機具，是工業建築的活教材，也成為設計展另個吸晴熱點，每天預約導覽均爆滿。

衛星展區屏東菸葉廠這次定位為教育設計，以在地教育為核心，呈現屏東深耕的美學教育及科學探索，融合視覺、聽覺與觸覺等感官體驗，開展後，縣內52所國中小輪流在展區內設置教育市集，17個攤位結合藝術、科學及文化體驗，讓孩子從實作中激盪多元學習與趣，因是學童親近的學習場域，除了學校參觀教學，假日也吸引不少親子造訪。

縣府文化處說，屏東歸來菸葉廠位於屏東市民生路與歸仁路間，占地3.89公頃，見證日治時期至台灣七、八零年代台灣製菸工業的歷程，部分機器及空間格局保存完整，前年全區登錄為歷史建築；為活化屏東菸葉廠，屏東縣政府自106年以屏菸文化基地的概念舉辦各式各樣的活動，讓地方居民看見屏東菸葉廠逐步轉型活化的進程。

文化處說，這次設計展每天3梯預約導覽均爆滿，導覽志工稱｢第一次看到有那麼多人湧入」，還有年輕朋友分享IG及臉書美照，直呼很驚艷；另外，文化處已向文化部爭取3.2億元的再造歷史現場經費，以修舊如舊的方式先修復菸葉廠，預計2020年底完成，後續再利用規畫為大博物館區，包括城市博物館、兒童博物館及美術館。

屏東菸葉廠納入台灣設計展「教育設計」主題衛星展區期間，廠內保存最完整的菸葉除骨加...
屏東菸葉廠納入台灣設計展「教育設計」主題衛星展區期間，廠內保存最完整的菸葉除骨加工機具、菸葉複薰加工機具，是工業建築的活教材，成為設計展另個吸晴熱點，每天3梯次預約導覽均爆滿。圖／文化處提供
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屏東菸葉廠納入台灣設計展「教育設計」主題衛星展區期間，廠內保存最完整的菸葉除骨加...
屏東菸葉廠納入台灣設計展「教育設計」主題衛星展區期間，廠內保存最完整的菸葉除骨加工機具、菸葉複薰加工機具，是工業建築的活教材，成為設計展另個吸晴熱點，每天3梯次預約導覽均爆滿。圖／文化處提供
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屏東縣政府
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