不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



台灣的花卉產業，由花農努力打出一片天，在競爭激烈的花卉市場上，多數種植高經濟價值的蘭花、菊花、玫瑰等主流花卉，屏東縣枋寮鄉62歲花農蔡玉生卻選擇冷門、低價的花材茉莉葉，夫妻倆一種20年；為何偏愛扮演綠葉角色的花材，他笑說，外人看似收入遠不如主流花卉，但能陪伴雙親、勞動保持身體健康、看著如子女般的苿莉葉一天天長大，心情愉悅，其實「賺很大」。

住屏東縣枋寮鄉仁和村的蔡玉生出身農家，長輩認為務農沒前途，他和多數枋寮青年一樣，退伍後就到都會打拚，做過很多工作，對花卉有興趣的他，上班一段時間試著轉換跑道，父親將家中的蓮霧園騰出1分多地讓他「玩」蝴蝶蘭。

正要起步時蔡玉生，卻遇到台糖以國營企業轉型之姿，挾帶龐大技術、資本，投入蘭花產業，小農根本無法招架，又改種黃椰子等花卉材料，為能開拓市場，他曾到高雄開花店，希望能自產自銷，又因人力不足，關店回到老本行。

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蔡玉生的母親20年前生了一場病，從枋寮搭車到高雄長庚醫院就診，父親打電話請人在鳳山的他就近趕往，他趕到醫院見到憔悴的母親，滿心不捨，決定返鄉務農陪伴雙親。

他說，父親是傳統的蓮霧農，還是決定投入自己熟悉的花卉產業，之所以捨枋寮農民常種的蓮霧及芒果，選擇種冷門的茉莉葉，因評估沒有人手和資金，投入主流花卉必敗，何不選擇適合最屏東氣候的茉莉葉，舞台雖小，他夫妻倆與世無爭，可以盡情發揮。

茉莉葉是非市場主流花卉，但綠葉花材有畫龍點睛的作用，有其一定的市場；蔡玉生笑說，20年前種花材的人少之又少，有人以為他在種菜，目前面積約6分多地，夫妻倆管理剛剛好，照顧不會太費工，一年四季都能採收。