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高市都發局「夜襲」 走入社區服務

2019-10-18 22:34聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市政府都發局人員，即使傍晚5點下班，又逢周末，仍不敢立即休息，今晚兵分二路走入社區，為市民安居樂業打拚。

都發局長林裕益說，都發局的伙伴常「夜襲」社區，今晚更兵分二路， 一路是，都發局成立的都更輔導團，今晚，利用市民下班時間，走入三民區宏琳尊龍社區服務，舉辦都更輔導及法令說明會，提供都更諮詢服務，社區住戶約20多人到場聆聽。

另一場是在五甲社區，宣導並加速輔導五甲國宅社區成立管委會，落實社區自主管理。都發局住宅發展處人員今晚到五甲國宅社區，召開二期二標第二次區權人會議，出席住戶計有48戶，雖未能達到開會法定門檻112戶（總戶數560戶的20%），現場就立即改以座談會方式，與住戶交換意見，允諾日後住戶如果有成立管委會意願，都發局仍可配合住戶時間，安排到社區再次召開及輔導。

高雄市都發局表示，五甲國宅社區規畫分14區成立，目前已成立管委會計有大樓型4區（共336戶），五樓公寓型6區（共2470戶），截至目前為止，已成立10區2806戶。其他尚未成立的4區，預計下月繼續召開。

高雄市政府都發局人員，逢周末前夜晚，仍不敢立即休息，今晚兵分二路走入社區服務。圖...
高雄市政府都發局人員，逢周末前夜晚，仍不敢立即休息，今晚兵分二路走入社區服務。圖／高雄市都發局提供
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高雄市政府都發局人員，逢周末前夜晚，仍不敢立即休息，今晚兵分二路走入社區服務。圖...
高雄市政府都發局人員，逢周末前夜晚，仍不敢立即休息，今晚兵分二路走入社區服務。圖／高雄市都發局提供
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都更國宅高雄市
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