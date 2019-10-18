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高市縮時攝影 排放汙水全都錄

2019-10-18 22:56聯合報 記者徐如宜／高雄報導

鳥松一家食品廠違規將廢水排入鳳山圳情形。 圖／高雄市環保局提供
鳥松一家食品廠違規將廢水排入鳳山圳情形。 圖／高雄市環保局提供
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高市環保局專案稽查鳳山溪上游，發現上游鳳山圳有大量廢汙水汙染。稽查人員沿上游巡查，發現鳥松區一家食品工廠將未處理的廢汙水直接排至鳳山圳，在現場採集水樣送驗並量測水質，酸鹼值和導電度雖無異常，但水溫達攝氏41度，超過放流標準十月至翌年四月35度的標準，立即勒命停止排放，昨天依違反水汙法相關規定裁處。
高雄市環保局到違規排放廢水的食品廠稽查。 圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局到違規排放廢水的食品廠稽查。 圖／高雄市環保局提供
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環保局稽查人員到食品廠排放口採樣。 圖／高雄市環保局提供
環保局稽查人員到食品廠排放口採樣。 圖／高雄市環保局提供
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環保局環境稽查科長林燦銘表示，環保局近期持續針對鳳山溪上游進行專案稽查，發現鳳山圳水質遭汙染，經往上游巡查發現一家食品製造業，將未經處理的食品加工廢水排放至鳳山圳，於是在現場架設縮時攝影機進行錄影蒐證多日，並掌握排放頻率及時段後，昨天一舉查獲非法排放行為。

環保局指出，食品製造過程中產生廢水流入鳳山溪中，所含大量有機物經細菌分解後，易消耗水中溶氧，會導致鳳山溪汙染，水體發黑、發臭。

食品廠汙染鳳山溪 勒令停排依法開罰

林燦銘表示，這家食品廠的排放水量已屬水汙法列管事業–食品製造業，卻未依規定申請廢水排放許可文件，已違反水汙法第14條規定，現場要求該業者立即停止排放。環保局並在此廠未經許可排放口採集水樣送驗，將視水質檢測結果，如果超出放流水標準，就是違反水汙法第7條規定，最高可處2000萬元罰鍰。

為了遏止事業工廠的廢水非法排放鳳山溪，環保局針對鳳山溪中上游畫定為水汙染管制區，預定今年11月底公告，未來只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠，均依水汙法開罰。

水質攝影
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