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墾丁大街 建築物高度大解放

2019-10-18 22:49聯合報 記者潘欣中／屏東報導

寸土寸金的屏東墾丁大街，建築超過3樓、11公尺的違建隨處可見；墾管處針對墾丁大街...
寸土寸金的屏東墾丁大街，建築超過3樓、11公尺的違建隨處可見；墾管處針對墾丁大街街區擬定細部計畫草案大致完成，將放寬至4樓、15公尺，並搭配回饋金繳納機制，違建可望解套。 記者潘欣中／攝影
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聞名中外的墾丁大街因考量「天際線」，多年來限制建築物高度，約3層樓、11公尺高，但當地違建屢見不鮮，卻未見業管單位強力拆除。不過墾丁國家公園管理處傳出利多，大致擬定完成的細部計畫草案，將放寬高度至4層樓、15公尺高，搭配回饋金機制，讓3樓以上的違建「解套」。

針對外界「讓違建就地合法」的質疑，墾管處相關主管指出，「不能說是讓既有違建就地合法！」「管一」細部計畫草案將放寬建築限制，主要是符合墾丁大街高強度發展的現況，鄉村建築用地的建蔽率，將由現行的60%增至80%，容積率由180%增至240%，換算約是4樓、15公尺。

建築物放寬後的樓地板面積，較現行法規增加部分，搭配回饋金繳納機制，有一套公式算出回饋政府的金額，屋主若拒繳納，即不發使用執照，仍是列管違建。

「天際線」限高3樓、11公尺 擬放寬至4樓、15公尺高

部分民眾質疑，當初為保護「天際線」訂定建築高度限制，將因不同次分區出現「一區多制」怪象。墾管處說，過去一般管制區是「齊頭式」管理，次分區是依開發強度畫定，公有地及不宜開發的生態敏感區域列為「管三」，高強度商業利用的墾丁大街「管一」，居民傳統生活區「管二」，次分區是與時俱進的作法。

國家公園一般管制區依開發強度畫分次分區，在陽明山國家公園已行之有年，以解決區內開發強度不一現象。墾管處去年第四次通盤檢討時，將一般管制區重畫為3個次分區，將墾丁大街列為「管一」獲行政院核定。目前細部計畫草案已大致完成，年底公展1個月，明年初送內政部國家公園計畫委員會審議通過後，可望明年中公告實施。

違建建築墾丁
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