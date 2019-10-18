10月已有10件有肇責事故 高市正視外送員安全與權益

2019-10-18 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



為保障外送員安全與權益，高雄市政府經發局、衛生局、勞工局、交通局及新聞局等局處今天研討因應對策，將加強交通違規取締、輔導外送員加入職業工會、組織企業工會、檢討新型商業停車空間規畫，並邀集外送平台業者研商座談，保障外送員的合理工作條件及安全，並呼籲平台業者加強自主管理，就速度管理做適度調整及外送員違反交通規則將停權或減單手段，以減少外送員交通肇事風險。

高雄市政府指出，根據統計，高雄市外送員交通事故今年10月1日至16日肇事案件中有肇責計有10件，其中發生在中午12時到下午2時、晚上8時到10時兩個時段最多，各發生4件。

高市府呼籲外送業者就速度管理做適度調整，對於外送員違反交通規則，將建立通報所屬業者的機制，透過停權或減單等手段，遏阻外送員違規情事發生，警察局會加強取締臨停、並排停車、騎機車手持使用行動電話，並邀集外送平台業者召開座談，透過雙向方式探討如何保障外送員工作安全。

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高市府也建議各外送平台業者營業登記地的勞工行政機關詳審其工作規則中勞力條件、薪酬、獎金或懲處規定，以保障外送員合理工作條件。

高市府表示，將協助外送員組織該公司企業工會，於事業單位內建立勞資對話協商平台，以保障外送員勞動條件，降低工作風險；當雇主尚未為外送員辦理勞保前，會輔導外送員加入高市既有相關運送或宅配類職業工會，加入勞保以獲致保障；高雄市從業外送員如與平台業者發生勞資爭議時，可向勞工局申請勞資爭議調解，由勞工局從中協助調處，弭平爭議。

交通管理方面，高市交通局將協助公路總局督促業者善盡管理責任，配合業者需求協助媒介講師宣導交通安全，並因應此種新型商業行為檢討高市停車空間規畫。

至於衛生管理方面，高市建請中央邀集平台業者所在地及提供平台訂餐服務之相關衛生局，開會研議網路美食外送平台業者衛生管理相關機制，讓各縣市衛生局一致遵循，並強化平台外送服務查核，以維護消費者權益。