超級北遇上超級南 林右昌和潘孟安合體走秀

2019-10-18 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，在屏東縣政府文化處長吳明榮的陪同下參觀2019台灣設計展並進行交流。林右昌稱讚「超級南」屏東展現的設計能量，表示「超級北」的基隆也絕對有十足潛力能發展軟實力。兩人不只開心合照，更興起走起了超級狂fashion show伸展台。

今年的台灣設計展主題為「超級南—超級南方．非常台灣」，林右昌帶領市府團隊，參觀竹田西勢樂智園區以及台糖縣民公園各展區。林右昌表示，此次設計展將屏東極具特色的在地產業、人文歷史、社會福利發揮的淋漓盡致，加上新穎的設計元素，不只展現了結合地方特色的設計力，也激發自己對城市的想像力，讓「超級南」連結到「超級北」。

林右昌說，基隆擁有獨特的山港城市景觀，將基隆打造為「人文之都、藝術之城」更是上位目標，呈現「山海城」特色也是一直以來的施政核心；他舉例，現正舉行的「基隆潮藝術」活動，即是在此概念下延伸而成的展覽，以海港山城的特殊地景做發想，用藝術和設計介入的型式，讓基隆的城市面貌得以持續改變。不僅如此，「正濱漁港色彩屋」的原生概念，也是基於融合地方特色、景觀，而萌生的公共藝術之一。

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