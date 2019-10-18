親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

超級北遇上超級南 林右昌和潘孟安合體走秀

2019-10-18 21:27聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，在屏東縣政府文化處長吳明榮的陪同下參觀2019台灣設計展並進行交流。林右昌稱讚「超級南」屏東展現的設計能量，表示「超級北」的基隆也絕對有十足潛力能發展軟實力。兩人不只開心合照，更興起走起了超級狂fashion show伸展台。

今年的台灣設計展主題為「超級南—超級南方．非常台灣」，林右昌帶領市府團隊，參觀竹田西勢樂智園區以及台糖縣民公園各展區。林右昌表示，此次設計展將屏東極具特色的在地產業、人文歷史、社會福利發揮的淋漓盡致，加上新穎的設計元素，不只展現了結合地方特色的設計力，也激發自己對城市的想像力，讓「超級南」連結到「超級北」。

林右昌說，基隆擁有獨特的山港城市景觀，將基隆打造為「人文之都、藝術之城」更是上位目標，呈現「山海城」特色也是一直以來的施政核心；他舉例，現正舉行的「基隆潮藝術」活動，即是在此概念下延伸而成的展覽，以海港山城的特殊地景做發想，用藝術和設計介入的型式，讓基隆的城市面貌得以持續改變。不僅如此，「正濱漁港色彩屋」的原生概念，也是基於融合地方特色、景觀，而萌生的公共藝術之一。

參觀完設計展，林右昌有感而發說，超級北的基隆也有非常深厚的基礎能發展軟實力，有最特殊的地景風貌，盡管腹地不大，卻有山又有海，走在路上每隔幾分鐘就能看到不一樣的風景，更因陰晴不定的雨霧氣候，讓城市漆上份特殊的色彩，此行來到屏東與潘縣長分享城市交流經驗，相信能讓超級北、超級南，兩座城市共好，並且好還會更好。

基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊前往屏東，參觀2019台灣設計展並進行交流。圖／基隆市政府提供
分享

基隆屏東縣政府
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

中山氣膠中心與高雄港務公司簽MOU 防治改善港區空汙

2019-10-18 18:11

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

原民時尚服裝設計展 饒慶鈴穿上身「擦亮台東品牌」

2019-10-18 15:44

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

環團呼籲體檢飲用水 高市：年檢驗上千項次

2019-10-18 14:55

環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水

2019-10-18 11:06

高雄厝3.0啟動 中都、亞灣率先示範

2019-10-17 23:19

高醫大65歲生日 22醫奉獎得主齊聚

2019-10-17 23:09

台灣設計展拚人潮 無人機助陣

2019-10-17 23:07

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市府將罰委辦廠商

2019-10-17 23:06

高市輕軌2階 大順路原路線待評估

2019-10-17 23:01

屏東恆春機場復航有望 業者洽談釜山─恆春包機

2019-10-17 20:15

義大跨年煙火999秒加無人機展演 模擬畫面搶先看

2019-10-17 19:24

金門機場「空難」演習 空服員、機長首次參演

2019-10-17 18:24

台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09

不同調？屏東藍營立委參選人 各有理想高鐵南延方案

2019-10-17 17:07

「區塊鏈」推進高雄 可用來養豬且物流成本節省至少2成

2019-10-17 16:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

南投雙龍吊橋元旦啟用 疑未與部落討論引發不滿

2019-10-18 11:19

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

製茶廠停收 新竹冬茶茶青滯銷

2019-10-17 22:57

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

台中機場升級要等21年 盧秀燕：情何以堪

2019-10-18 00:10

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

夜襲！彰北運動中心虎頭蜂窩 消防員水攻沖毀

2019-10-18 11:04

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48

大巨蛋容留人數變更怎申請？ 柯文哲、都發局長被考倒

2019-10-17 23:16

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

分享10年公益歷程 張淑芬：收到比送出去還要多

2019-10-17 22:52

影／防疫如作戰 苗栗陳淑珠獲公務員「奧斯卡獎」

2019-10-17 23:36

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

國有地承租爭議協調成功 洪慈庸完成老農30年心願

2019-10-18 11:15

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

高市輕軌2階 大順路原路線待評估

2019-10-17 23:01

環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水

2019-10-18 11:06

帖比倫瀑布安全設施不足 東勢處：將先設置牌示

2019-10-18 11:13

高品質有機香蕉 嘉義中埔學童營養午餐吃得到

2019-10-18 08:50

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

挑戰人生下半場…林應月骨刺復健騎車 征服蘭陽五岳

2019-10-17 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top