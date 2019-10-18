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墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東墾丁是南台灣度假勝地，超過法定3樓、11公尺的違建四處林立，尤其是寸土寸金的墾丁大街；內政部核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討、將一般管制區依開發強度重劃3個次分區後，墾管處針對墾丁大街街區擬定細部計畫草案大致完成，建築將放寬至4樓、15公尺，並搭配回饋金繳納機制，為困擾已久又難解決的3樓以上違建問題「解套」。

國家公園一般管制區依開發強度劃分「次分區」，已在陽明山國家公園施行多年，隨著時間演進，是解決區內開發強度不一現象的方法；墾管處去年在「4通」將一般管制區重劃為3個次分區，高強度開發的墾丁大街被列為「管一」，行政院去年10月核定後，「管一」細部計畫草案現已大致完成，將放寬建築限制；年底公展1個月後，預定明年初送內政部國家公園計畫委員會審議，如果順利，可望在明年中公告實施。

「不能說是讓既有違建就地合法」，墾管處有關主管指出，「管一」細部計畫草案將放寬建築限制，主要是符合墾丁大街高強度發展的現況，鄉村建築用地的建蔽率將由現行的60增至80，容積率由180增至240，換算約是4樓、15公尺；建築物放寬後的樓地板面積，較現行法規增加部分，搭配回饋金繳納機制，有一套公式算出回饋政府的金額，屋主若拒繳納，即不發使用執照，仍是列管違建。

對外界質疑當初為保護天際線訂定的建築高度限制，將因次分區出現「一區多制」怪象；墾管處說，過去一般管制區是「齊頭式」管理，次分區是依開發強度劃定，現在將公有地及不宜開發的生態敏感區域列為「管三」，高強度商業利用的墾丁大街列為「管一」，居民傳統生活區的聚落列為「管二」，每區的開發強度不一，限制也應該有差別，次分區是與時俱進的作法。

墾管處針對墾丁大街街區擬定細部計畫草案大致完成，建築將放寬至4樓、15公尺，並搭...
墾管處針對墾丁大街街區擬定細部計畫草案大致完成，建築將放寬至4樓、15公尺，並搭配回饋金繳納機制，四處林立的既有違建可望獲得解套。記者潘欣中／攝影
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墾丁建築違建
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