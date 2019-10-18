影／越籍移工變博士生 阮氏青河：青春都奉獻給台灣

2019-10-18 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



為傾聽新住民心聲，內政部移民署今天下午在台南市舉辦新住民座談會，計有來自雲嘉南及高屏200多名新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等人到場。活動邀請已懷胎7個月的越南籍新住民阮氏青河，分享她從移工變博士生的勵志故事，她說，我把青春都奉獻給台灣了。

2002年時阮氏青河22歲，越南河內國家大學法文系畢業，她說，為了賺錢，來台日月光當女工且排大夜班，過著日夜顛倒的生活。她說，那時候不會講中文，第一次離家，過年時發燒感冒，身邊沒有朋友或家人，室友不是加班就是外出去玩，只好吃從家鄉帶來的藥退燒，心情盪到谷底。

她提到有空看電視學中文，竟有同事反問「越南沒電視？」，得知她會騎摩托車，在越南有駕照也感意外，她說，台灣對越南的誤解，再加上人生地不熟，令她感到挫折，所幸隨時間淡忘一些不愉快，3年後，與友人一起外出聯誼 ，老公近水樓台先得月，她才嫁作台南媳婦。

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「感謝老公尊重我的選擇」即使不少邁入婚姻生活後，經常放棄夢想，而她在家人支持下，生完第一胎的她，透過5年500億補助頂尖大學計畫，以外籍生身分進入成大攻讀歷史所碩士。她笑說，第二胎陪她念碩士，即將誕生的第三胎可望陪她完成博士學位。

阮氏青河會俄文、法文、中文、台語、日語及母語越語，在成大、長榮、台南、高雄大學及高雄科大擔任越南講 師，更已發行3本越語教學書籍。「我把青春都奉獻給台灣了」她說，明天是40歲生日了，她期許自己成為台灣與越南的大使，並以親身經歷鼓勵外籍姐妹兄弟往前走，一定會找到自己的舞台。