親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

影／越籍移工變博士生 阮氏青河：青春都奉獻給台灣

2019-10-18 18:14聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

為傾聽新住民心聲，內政部移民署今天下午在台南市舉辦新住民座談會，計有來自雲嘉南及高屏200多名新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等人到場。活動邀請已懷胎7個月的越南籍新住民阮氏青河，分享她從移工變博士生的勵志故事，她說，我把青春都奉獻給台灣了。

2002年時阮氏青河22歲，越南河內國家大學法文系畢業，她說，為了賺錢，來台日月光當女工且排大夜班，過著日夜顛倒的生活。她說，那時候不會講中文，第一次離家，過年時發燒感冒，身邊沒有朋友或家人，室友不是加班就是外出去玩，只好吃從家鄉帶來的藥退燒，心情盪到谷底。

她提到有空看電視學中文，竟有同事反問「越南沒電視？」，得知她會騎摩托車，在越南有駕照也感意外，她說，台灣對越南的誤解，再加上人生地不熟，令她感到挫折，所幸隨時間淡忘一些不愉快，3年後，與友人一起外出聯誼 ，老公近水樓台先得月，她才嫁作台南媳婦。

「感謝老公尊重我的選擇」即使不少邁入婚姻生活後，經常放棄夢想，而她在家人支持下，生完第一胎的她，透過5年500億補助頂尖大學計畫，以外籍生身分進入成大攻讀歷史所碩士。她笑說，第二胎陪她念碩士，即將誕生的第三胎可望陪她完成博士學位。

阮氏青河會俄文、法文、中文、台語、日語及母語越語，在成大、長榮、台南、高雄大學及高雄科大擔任越南講 師，更已發行3本越語教學書籍。「我把青春都奉獻給台灣了」她說，明天是40歲生日了，她期許自己成為台灣與越南的大使，並以親身經歷鼓勵外籍姐妹兄弟往前走，一定會找到自己的舞台。

陳宗彥說，台灣這塊土地本來就是移民社會，尤對新住民家庭團聚權及孩子扶養權重視，在法規上做很多修改及鬆綁，也推動海外培力、逐夢及獎學金，希望更多新住民知道、參與及分享。他也希望新住民把移民署當作自己娘家，把台灣當成第二故鄉。

阮氏青河會俄文、法文、中文、台語、日語及母語越語，在成大、長榮、台南、高雄大學及...
阮氏青河會俄文、法文、中文、台語、日語及母語越語，在成大、長榮、台南、高雄大學及高雄科大擔任越南講師，更已發行3本越語教學書籍。記者邵心杰／攝影
分享
內政部及移民署等希望新住民把移民署當作自己娘家，把台灣當成第二故鄉。記者邵心杰／...
內政部及移民署等希望新住民把移民署當作自己娘家，把台灣當成第二故鄉。記者邵心杰／攝影
分享
內政部次長陳宗彥致贈「好孕到」好禮給阮氏青河，感謝她為台灣增添新的生力軍。記者邵...
內政部次長陳宗彥致贈「好孕到」好禮給阮氏青河，感謝她為台灣增添新的生力軍。記者邵心杰／攝影
分享

越南新住民移民署
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

中山氣膠中心與高雄港務公司簽MOU 防治改善港區空汙

2019-10-18 18:11

原民時尚服裝設計展 饒慶鈴穿上身「擦亮台東品牌」

2019-10-18 15:44

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

環團呼籲體檢飲用水 高市：年檢驗上千項次

2019-10-18 14:55

環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水

2019-10-18 11:06

高雄厝3.0啟動 中都、亞灣率先示範

2019-10-17 23:19

高醫大65歲生日 22醫奉獎得主齊聚

2019-10-17 23:09

台灣設計展拚人潮 無人機助陣

2019-10-17 23:07

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市府將罰委辦廠商

2019-10-17 23:06

高市輕軌2階 大順路原路線待評估

2019-10-17 23:01

屏東恆春機場復航有望 業者洽談釜山─恆春包機

2019-10-17 20:15

義大跨年煙火999秒加無人機展演 模擬畫面搶先看

2019-10-17 19:24

金門機場「空難」演習 空服員、機長首次參演

2019-10-17 18:24

台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09

不同調？屏東藍營立委參選人 各有理想高鐵南延方案

2019-10-17 17:07

「區塊鏈」推進高雄 可用來養豬且物流成本節省至少2成

2019-10-17 16:58

黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53

養蚊…恆春機場祭高額獎勵 還是等不到包機

2019-10-17 14:40

熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商

2019-10-17 14:25

國際包機試辦2年 未有申請案

2019-10-17 14:14

恆春包機 旅遊業者：風險太大

2019-10-17 14:13

恆春機場包機 在地人士挺：先求有再求好

2019-10-17 14:11

牛肉麵PK義大利麵！「最美味」的音樂會下週金門登場

2019-10-17 13:19

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

士林夜市骰子牛傳坑客 北市今晚大動作稽查開罰

2019-10-17 21:26

影／縣長要議員「閉嘴」被批 答詢過程影片全都錄

2019-10-17 21:10

基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14

製茶廠停收冬季茶青 新竹茶農憂愁滯銷

2019-10-17 21:17

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

屏東恆春機場復航有望 業者洽談釜山─恆春包機

2019-10-17 20:15

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

台中機場升級要等21年 盧秀燕：情何以堪

2019-10-18 00:10

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

夜襲！彰北運動中心虎頭蜂窩 消防員水攻沖毀

2019-10-18 11:04

台灣最大國際農機展將登場 縣長歡迎遊雲林賞農機

2019-10-17 18:54

南投雙龍吊橋元旦啟用 疑未與部落討論引發不滿

2019-10-18 11:19

製茶廠停收 新竹冬茶茶青滯銷

2019-10-17 22:57

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

嘉義市民集團結婚好溫馨 即日起受理報名

2019-10-17 19:52

大巨蛋容留人數變更怎申請？ 柯文哲、都發局長被考倒

2019-10-17 23:16

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

分享10年公益歷程 張淑芬：收到比送出去還要多

2019-10-17 22:52

台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

大林鎮長抗議國道轉運站未動工 縣府回應：會如期完成

2019-10-17 21:48

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

影／防疫如作戰 苗栗陳淑珠獲公務員「奧斯卡獎」

2019-10-17 23:36

國有地承租爭議協調成功 洪慈庸完成老農30年心願

2019-10-18 11:15

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水

2019-10-18 11:06

高市輕軌2階 大順路原路線待評估

2019-10-17 23:01

高品質有機香蕉 嘉義中埔學童營養午餐吃得到

2019-10-18 08:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top