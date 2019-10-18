中山氣膠中心與高雄港務公司簽MOU 防治改善港區空汙

2019-10-18 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



中山大學氣膠科學研究中心與臺灣港務公司高雄分公司，今天簽訂合作備忘錄，雙方未來合作議題包括港區、船舶周 邊空氣品質及PM2.5特性、海洋飛沫氣膠科學研究、海洋氣膠特性及海─氣介面的交互作用、人為氣膠對海洋、漁業生態及生物多樣性的影響、培育海洋氣膠專業技術人才、及推廣海洋空氣品質環境教育活動等，希冀維護港口空氣品質。

中山大學氣膠科學研究中心是亞洲唯一的PM2.5研究中心，致力投入氣膠的基礎研究，氣膠於大氣、海洋、環境、人體健康的影響，以及氣膠於生醫領域的應用。氣膠科學研究中心主任王家蓁與高雄港務公司職業安全衛生處處長張憲章，在副校長陳陽益、高雄港務公司總經理張國明、中央研究院院士劉國平與陳仲瑄的見證下，簽署MOU。

王家蓁表示，氣膠中心已於校內首設全國最靠近港口的PM2.5自動監測儀，根據過去研究發現，西子灣區的PM2.5濃度，與鄰近的前金及左營測站相比較，整體趨勢雖一致，但PM2.5平均值較低；不過也有部分時段的PM2.5濃度較市區值還高，「推測與船舶進出有關」，不過仍需進一步比對船舶進出港的時間及類別才能判別。希望透過與高雄港務公司的密切合作，共同開發PM2.5氣膠檢測技術，投入海洋及港口氣膠特性等相關研究，找出近海港口的PM2.5及其來源，守護台灣海域的空氣品質與船員健康。

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除了即時的PM2.5自動偵測儀，氣膠中心助理教授張元賓與雷射光達專家、氣膠中心客座教授倪簡白，合作開發「氣膠雷射光達遙測設施」。王家蓁說，此種雷射光達遙測，可偵測海面氣膠垂直分布的情形，直探10幾公里高的雲層，可找到空汙來源、船舶排放與大氣中小水滴的狀況，深入探究西子灣與高雄港區域氣膠的物理化學特性、時空分布情形，及其可能來源與光學特性。