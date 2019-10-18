第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



第一代星座國師星星王子是馬祖老兵，他透露，就是在馬祖西莒當兵時看懂了占星書的，在西莒，看星星真是漂亮，銀河真的是一條河，好美，在馬祖當兵對他的啟發非常大。

本名閻永恆的星星王子，上個月參加基隆市政府重返韋昌嶺活動，再次踏進韋昌嶺吃大鍋飯，也再踏上馬祖，只是當天浪大，船沒能開到西莒他當兵的地方，留下小遺憾。

他說，他民國76年去當兵，當時的女友是基隆人，他在基隆韋昌嶺等船去馬祖當兵，待了一個禮拜，很多人覺得去就回不來了，他對基隆一直有傷悲的感覺，後來女朋友也不見了，這裡真是他的傷心地。

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他在西莒當兵，民國77年，蔣經國去世那天，突然電話響起，緊急集合，穿裝備，整個晚上心情忐忑，海面上全是船，亮的比夜市還亮，「老共怎麼比我們快知道，我們是看電視才知耶」。他們等了一晚上，感覺隨時要開打，快瘋了，好可怕。

在西莒，看星星真是漂亮，銀河真的是一條河，好美，他也是在這裡看懂了占星書，在馬祖當兵對他的啟發非常大。退伍那天他多麼的開心，但船不來又延航8天，他很懷念和同袍在一起，彼此加油打氣的時光。

另一位老兵黃景山，示範以前如何驅趕違法撿海瓜子的百姓，時光仿佛倒流。

黃景山說，他去馬祖當兵時還在單打雙不打，很奇怪，開打時山上會有人閃燈，好像在打信號，他聽到砲聲很緊張，但老兵告訴他，砲彈聲音要是咻咻，就是打過頭飛到後山，如果是短音的揪揪揪，就是要掉下來，要快躲，不過那時的彈夾傳單沒有殺傷力，直到民國69年元月才不打，至今30多年沒動武，這樣很不錯。