醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣先前曾發生1起因為維持心跳的「主動脈內氣球幫浦」上不了醫療專機，而讓病人枉死的醫療疏失，有鑑於此。在台事業有成的環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦今天特別捐贈金門醫院1台主動脈氣球幫浦系統，價值超過200萬，以協助急重症病人緊急轉診之照護，熱心公益的善舉，讓院方相當感激。

此次回饋故鄉的公益捐贈儀式是在金門醫院八樓大廳舉辦，包括李沃耀、陳素蘭夫婦與他們的親友都到場見證，由金門醫院院長侯重光代表接受，捐贈典禮溫馨隆重，獲得了院方高度的讚揚。

侯重光對於李沃耀陳素蘭伉儷奉獻善舉表達敬意與謝意，也肯定兩人熱心公益，事業有成之時，心念回饋社會，相當不容易。

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侯重光表示，金門醫院醫療團隊近年致力急重症照護，特別是冠心症之檢查與治療已完成約400例照護，雖然9成的病患能達到醫療在地化的目標，但是對於病情複雜與危急病患，必要時仍需轉診後送至台灣醫學中心診治。李沃耀所捐贈的新型主動脈氣球幫浦系統IABP價值超過200萬元，操作上更為輕便，在執行緊急空中轉送任務時，會有助於第一線醫療同仁的作業。

李沃耀表示，希望能拋磚引玉，為家鄉的醫療照護盡一份力量。他透露，4個月前，與他同宗的李錫鑫副院長，找他提及此事，說明金門醫院一直在快速發展中，並且對急重症照護也相當投入，特別是急性心臟病照護也取得相當好的成績，但在這發展的階段，卻缺少一台輕便的主動脈內氣球幫浦。