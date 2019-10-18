「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24 聯合新聞網 綜合報導



高雄市有10條主要幹道的路名是採用數字1到10來命名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在地高雄人都知道高雄市有10條主要幹道，其路名是從1到10排列下來，從一心、二聖、三多…到十全路，許多高雄人對於這10條路名也都能朗朗上口，但這幾條路名是怎麼產生的？前教育部次長黃碧端就在臉書上揭露這些路名的由來，她說這10條路名其實是由當時一位在高雄市政府民政局的小科員所命名的，她也讚賞取得很好。

黃碧端今天（18日）在臉書上提到這件往事，她說之前到高雄演講時有人提到這10條路名又文雅、又方便辨識，但卻鮮少有人知道是誰命名的？怎麼來的？這讓黃碧端覺得應該要把這段由來給寫出來，除了給當初的命名者應有的表彰，也使歷史不被湮沒。

黃碧端說高雄在日據時代，原來的街道用的是日人的「町」、「目」等名稱來訂定，民國34年台灣光復後，連謀先生當上首任高雄市長，開始著手改編命名。當時一名在市政府民政局叫「林金枝」的小科員，接獲長官交付想路名的任務，他左想右想最後苦思出來的結果，就是端出這10條有典故、有意義，又好記好辨識的路名，分別是「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」，而且提出來後也獲得長官的認可，一直沿用至今。

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1980年黃碧端在高雄中山大學任教時，當年仍然是小伙子的林金枝已是近60歲的長者，當時他已擔任民政局長，也親口告訴黃碧端這段命名歷史。提到這段往事，林金枝露出欣慰神情，黃碧端聽了也真心稱讚他取得好。