原民時尚服裝設計展 饒慶鈴穿上身「擦亮台東品牌」！

2019-10-18 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東即時報導



揚名國際的台東排灣族服裝設計師沙布喇.安德烈，今天回鄉在台東轉運站舉辦「當代前衛‧原民時尚-沙布喇‧安德烈服裝設計展」，安排10名伊林模特兒現場走秀令人驚艷。台東縣長饒慶鈴也穿上安德烈設計的服裝，實際行銷時尚的台東之美。

身材纖細高挑的模特兒，穿著設計感十足的原民風服裝，在轉運站內大走台步，頓時讓現場來賓及民眾驚艷不已，手機、相機猛按快門，也讓轉運站變身為時尚秀場。包括饒慶鈴、前縣長黃健庭、台中設計中心執行長張基義出席盛會。

多次在國際重要場合穿著安德烈設計服裝的饒慶鈴，今天也身穿一套力挺。她表示，前幾年認識安德烈後，對於他的設計理念相當肯定與讚許，尤其台東是族群多元，文化豐富的地方，自己能夠穿上台東子弟設計的服裝，不僅感到驕傲，也能擦亮台東品牌。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

來自台東大武排灣族的沙布喇.安德烈，以獨創的原住民圖騰為其特色，發揮在服裝設計上，設計展覽遍布法國、香港、美國、中國、加拿大等國，也獲得多次國際設計獎項，名聲享譽時尚界。