韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜展開全台傾聽之旅，明後天將到台南跑行程造勢，不過，台南市議會民進黨團今天開記者會表示，韓國瑜請假參選、政見未兌現，「台南反詐騙、拒絕韓國瑜」，明天會掛抗議布條，同時他們也聽聞許多反對韓國瑜的人會跟著韓的行程遍地烽火，表達抗議。

民進黨團總召林宜瑾說，韓國瑜請假參選、迴避議會監督，除了各項政見跳票，高雄市首次編列明年度總預算，韓國瑜卻逃離議場，不顧當初對市民承諾的政見能否兌現，他們明天將在多場韓的行程中拉起「台南反詐騙、拒絕韓國瑜」布條，表達台南人對韓國瑜的唾棄。因韓國瑜明天預計搭乘「永保安康」列車，她打算在永康、保安車站拉抗議布條。

民進黨議員李宗翰說，明天韓國瑜首站會在新營地區，已經有新營市民表示明天要離開該地區，因為「空氣會變更糟」，不歡迎韓國瑜來，要抵制韓國瑜。

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對此，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介回應，台南已經不是想像中那麼綠了，不管支持或反對韓國瑜等各種聲音國民黨都會尊重，但若侵門踏戶造成意外事件，這不是大家樂於見到的事，相信市長黃偉哲也不希望在營造的健康城市中，於造勢場合有刻意挑釁的衝突行為發聲，若隨時有不同意見國民黨都願意傾聽。