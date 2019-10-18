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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

守護港口空品 中山大學高雄港務締約

2019-10-18 15:45中央社 高雄18日電

國立中山大學氣膠科學研究中心與台灣港務公司高雄分公司簽訂合作備忘錄，共同開發PM2.5氣膠檢測技術，找出近海港口的PM2.5及來源，守護台灣海域的空氣品質與船員健康。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁在副校長陳陽益、高雄港務公司總經理張國明、中央研究院院士劉國平等人見證下，與高雄港務公司職業安全衛生處處長張憲章簽署MOU。

王家蓁表示，中山大學氣膠科學研究中心是全亞洲唯一的PM2.5研究中心，在校內首設全台最靠近港口的PM2.5自動監測儀。根據過去研究發現，西子灣區的PM2.5濃度與鄰近的前金及左營測站相較，整體趨勢雖一致，但PM2.5平均值較低；不過也有部分時段的PM2.5濃度較市區值還高，「推測與船舶進出有關」。

中山大學希望透過與高雄港務公司的密切合作，共同開發PM2.5氣膠檢測技術，投入海洋及港口氣膠特性等相關研究，找出近海港口的PM2.5及來源，守護台灣海域的空氣品質與船員健康。

高雄港務公司表示，今年在高雄港內設置3座空氣品質監測站，在港區空氣品質不佳時，啟動即時應變機制以降低港區空氣污染，與中山大學簽訂合作備忘錄，期能防治並改善港區空氣污染。

雙方未來合作議題包括港區、船舶週邊空氣品質及PM2.5特性、海洋飛沫氣膠科學研究、海洋氣膠特性及海─氣介面的交互作用、人為氣膠對海洋、漁業生態及生物多樣性的影響、培育海洋氣膠專業技術人才、及推廣海洋空氣品質環境教育活動等。

PM2.5空氣品質中山大學
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