環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水
台灣水資源保育聯盟等環團，今天上午在高雄市議會前，抗議高雄市飲用水水質差，旗山大林中鋼廢爐渣已汙染旗山溪、手巾寮、美濃屏東等地下水源，高市府應要求清除，並全面體檢高雄市飲用水及水源汙染問題。高雄市環保局表示，對於高雄市飲用水水源及水質都嚴格把關，每年平均採樣檢驗上千項次，並將檢測數據公布局網。
台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會、台灣水資源保育聯盟、高雄健康空氣行動聯盟、綠農的家、美濃愛鄉協進會等團體與市議員林于凱，帶著問題處採樣的水質，反映高雄市飲用水問題，要求政府重視水源區及河川上游不當丟棄廢棄物汙染地下水的情形。
台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，聯盟公布自來水公司各縣市水質資料評比，近20年來高雄市的自來水質都比其他縣市差，高屏溪沿岸之養豬畜牧業已離牧多年，追究其他原因，與水源區的廢棄物管理脫序及不當開發有關。旗山大林轉爐石回填案是廢棄物直接掩埋於水來水水質水量保護區，依105年的高雄市環保局地下水調查報告，場址的地下水已受到汙染。市府及議會應要求國營企業中鋼的子公司中聯公司，立即清除旗山違法掩埋的轉爐石。
台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊表示，市長韓國瑜去年11月已簽署當選後重視高雄飲用水安全，全面體檢高雄市飲用水及水源汙染問題，應落實執行。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，高屏溪兩岸都是自來水質水量保護區，但在環評會議多次聽到廢棄物亂丟、汞汙泥被丟在水源區處，廢棄物及不當開發都會造成水汙染，建議比照台北市，設立高雄水源特定區，成立專責管理單位。
「綠農的家」代表洪輝祥說，汙染高屏用水與地下水，就是毒害後代，縱容商業利益跑在國土安全之前，就是全民公敵。市議員林于凱質疑環保局失職，在旗山大林轉爐石回填案應進行強制處理。
高雄市環保局土水科長陳高鳳表示，108年針對境內澄清湖水庫、坪頂、鳳山水庫、翁公園、拷潭、路竹、嶺口及北嶺等8處的自來水淨水廠，及40處自來水供水系統管線，每月均會進行水質採樣檢測，項目包括總硬度、重金屬、大腸桿菌群、總菌落數等物理、化學及細菌性等十餘項，今年已檢測水質7019項，合格率99.99%。
環保局指出，高雄市水源多元，除來自高屏溪攔河堰外，還有抽取高屏溪伏流水、地下水井及南化水庫等水源。高雄市水質硬度較高，是因高雄地區多屬石灰及泥岩地質，為改善大高雄自來水品質，自來水公司於92年起即陸續於澄清湖、鳳山、拷潭及翁公園等4座淨水場增設高級淨水處理場，並非與旗山大林轉爐石及不當開發有關。
針對回填農地的汙染狀況，環保局每年者監測土壤或地下水品質，截至今年8月，監測結果均未發現有超過土壤或地下水汙染管制標準情形，且監測結果顯示未有任何因轉爐石掩埋造成汙染物增加的趨勢，僅少數樣品有氨氮或鐵、錳檢測值輕微超過地下水監測標準情形。一般而言台灣地下水監測數據大多有相同的情形，而非爐石的影響。
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