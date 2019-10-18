環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水

2019-10-18 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



台灣水資源保育聯盟等環團，今天上午在高雄市議會前，抗議高雄市飲用水水質差，旗山大林中鋼廢爐渣已汙染旗山溪、手巾寮、美濃屏東等地下水源，高市府應要求清除，並全面體檢高雄市飲用水及水源汙染問題。高雄市環保局表示，對於高雄市飲用水水源及水質都嚴格把關，每年平均採樣檢驗上千項次，並將檢測數據公布局網。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會、台灣水資源保育聯盟、高雄健康空氣行動聯盟、綠農的家、美濃愛鄉協進會等團體與市議員林于凱，帶著問題處採樣的水質，反映高雄市飲用水問題，要求政府重視水源區及河川上游不當丟棄廢棄物汙染地下水的情形。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，聯盟公布自來水公司各縣市水質資料評比，近20年來高雄市的自來水質都比其他縣市差，高屏溪沿岸之養豬畜牧業已離牧多年，追究其他原因，與水源區的廢棄物管理脫序及不當開發有關。旗山大林轉爐石回填案是廢棄物直接掩埋於水來水水質水量保護區，依105年的高雄市環保局地下水調查報告，場址的地下水已受到汙染。市府及議會應要求國營企業中鋼的子公司中聯公司，立即清除旗山違法掩埋的轉爐石。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊表示，市長韓國瑜去年11月已簽署當選後重視高雄飲用水安全，全面體檢高雄市飲用水及水源汙染問題，應落實執行。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，高屏溪兩岸都是自來水質水量保護區，但在環評會議多次聽到廢棄物亂丟、汞汙泥被丟在水源區處，廢棄物及不當開發都會造成水汙染，建議比照台北市，設立高雄水源特定區，成立專責管理單位。

「綠農的家」代表洪輝祥說，汙染高屏用水與地下水，就是毒害後代，縱容商業利益跑在國土安全之前，就是全民公敵。市議員林于凱質疑環保局失職，在旗山大林轉爐石回填案應進行強制處理。

高雄市環保局土水科長陳高鳳表示，108年針對境內澄清湖水庫、坪頂、鳳山水庫、翁公園、拷潭、路竹、嶺口及北嶺等8處的自來水淨水廠，及40處自來水供水系統管線，每月均會進行水質採樣檢測，項目包括總硬度、重金屬、大腸桿菌群、總菌落數等物理、化學及細菌性等十餘項，今年已檢測水質7019項，合格率99.99%。

環保局指出，高雄市水源多元，除來自高屏溪攔河堰外，還有抽取高屏溪伏流水、地下水井及南化水庫等水源。高雄市水質硬度較高，是因高雄地區多屬石灰及泥岩地質，為改善大高雄自來水品質，自來水公司於92年起即陸續於澄清湖、鳳山、拷潭及翁公園等4座淨水場增設高級淨水處理場，並非與旗山大林轉爐石及不當開發有關。