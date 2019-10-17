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高雄三民二警分局民族派出所前出車禍 廂型車自撞翻車

2019-10-17 23:32聯合報 記者林保光／即時報導

高雄市三民區民族路與建工路口，今天晚間發生車禍，1輛廂型車就在三民二警分局前的民族路口自撞中央分隔島翻車，開車的男子受困車內；民族所員警趕緊搶救受困的男子，通知救護車將他送醫，肇事原因待警方調查。

民族所員警說，車禍發生在今晚10點15分許，只聽到戶外傳來巨大撞擊聲響，趕出派出所察看，就發現翻車意外；當時開車的男子顏面受傷流血，還有意識，但受創後顯得有些迷糊，搶救他的時候並沒有聞到酒味。

這名男子警救護車送到高醫急救，身分待查，到晚間11點多，警方已請拖吊車，將翻車扶正載離路口，肇事原因仍待調查。

1輛廂型車今晚在高雄市警三民二分局民族路派出所前翻車。記者林保光／攝影
1輛廂型車今晚在高雄市警三民二分局民族路派出所前翻車。記者林保光／攝影
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