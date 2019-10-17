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分享10年公益歷程 張淑芬：收到比送出去還要多

2019-10-17 22:52聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天晚間應佛光山南台別院之邀，以「把愛送出去」為題，分享這10年來從事公益活動的點滴，感覺自己「收到比送出去還要多」。她更邀請與會企業、台南市府與民眾一起加入其公益平台之列，她說「大家都做一點，台灣會更好。」

台南市長黃偉哲、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、佛光山台南區總住持滿舟法師等人出席外，也吸引大批民眾踴躍與會，擠爆會場。劉招明說，在觀世音菩薩的聖誕日，今天也來了一位人間的觀世音菩薩，用行動來落實「取之於社會、用之於社會」，很慈悲的把愛傳到世界各地。

張淑芬以親身經歷，分享這10年來從事公益活動，包括孝道推廣、惜食專案、賑災送暖、一萬一戶、偏鄉醫療及偏鄉教育，將格外品送到弱勢戶，減少資源浪費，乃至於深入花蓮災區賑災，直至深入基層，發掘真正需要幫助的人，及急難救助守護生命專案，喚起社會上的愛心與關心。

她當場呼籲企業及台南市府加入公益平台，能不能捐一點食物或提供資源，她不覺得是幫助別人，而是把福報分享給大家，自己收到的比送出去還要多。她說，現在做的事，是把自己學到的事與大家分享，且把愛送出的門打開而已。

張淑芬指出，團隊公益的足跡遍及各縣市，只論是否需要，不分政治色彩，她一步一腳印，實際看到社會底層的需 求，仍有一群人在乎有沒有飯吃，她要替這群人發聲，「我需要你們的幫助」。她形容人生就一幅畫，想要什麼顏色自己加，「學會放下，學會包容，接受不完美，才能消除一切煩惱」。

台南市長黃偉哲頒發感謝狀給台積電慈善基金會董事長張淑芬，感謝她對台南弱勢戶等協助...
台南市長黃偉哲頒發感謝狀給台積電慈善基金會董事長張淑芬，感謝她對台南弱勢戶等協助。記者邵心杰／攝影
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台積電慈善基金會董事長張淑芬今天晚間應佛光山南台別院之邀，出席共生吉祥講座，受到...
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天晚間應佛光山南台別院之邀，出席共生吉祥講座，受到小粉絲熱烈歡迎。記者邵心杰／攝影
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台積電慈善基金會董事長張淑芬講座，台南市長黃偉哲、國際佛光會世界總會副總會長劉招...
台積電慈善基金會董事長張淑芬講座，台南市長黃偉哲、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、佛光山台南區總住持滿舟法師等人出席，也吸引大批民眾踴躍與會。記者邵心杰／攝影
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