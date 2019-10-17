屏東恆春機場復航有望 業者洽談釜山─恆春包機

2019-10-17 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東恆春機場受高鐵營運和天候影響起降等因素致載客率逐年下滑，2014年9月停飛後，行政院2017年核定讓縣府試辦國際包機，縣府本月起也祭出每架次30萬元獎勵補助，雖然縣府推動包機尚無具體進展，但有包機業者表示，已在洽談韓國釜山至恆春的包機行程，每周日一班來回，若克服機場加油問題即可啟航。

一家國際包機公司派駐屏東恆春的職員許耿睿今天說，他們已在洽談韓國釜山至恆春每周日一班來回，航空公司主管已到恆春機場做非正式場勘，可飛124人座的新型空中巴士噴射客機，因需要中油公司從高雄派油罐車配合加油，縣府已介入協調，待機場加油問題克服即可啟航。

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恆春機場是由日治時期的「恆春飛行場」改建為小運量民用機場，跑道長度1700公尺、寬30公尺，僅供百人上下的螺旋槳飛機起降，無夜航設施；2004年1月12日啟用，初期立榮、復興、華信航空開辦台北松山航線，華信也開辦台中航線；首年載客數2萬3000多人次，之後一路下滑，受高鐵營運和秋冬天候影響，2014年全年才768人次，9月後停飛，目前人員編制剩8人，收入只有場地出租，每年虧損約3000萬元，衍生存廢爭議；行政院2017年核定讓縣府試辦商務包機，今年3月到期，同意再延2年。