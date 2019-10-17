義大跨年煙火999秒加無人機展演 模擬畫面搶先看
2019-10-17 19:24
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
義大世界跨年煙火已成為南台灣跨年著名活動，今年準備迎接第11次跨年盛會。義大世界表示，今年施放煙火的時間延續去年的999秒，不過加入科技新亮點「無人機展演秀」，且會提前在跨年前兩個周末加碼推出沉浸式展演秀，遊客可在大草原近距離欣賞無人機展演、煙火與燈光秀。
今年跨年沒有連假，高雄義大世界照舊推出跨年煙火秀，不過系列活動提早從耶誕節起跑，跨年前的12月21日（六）、12月28日（六）在大草原舉辦沉浸式展演秀，內容包含無人機展演、特效煙火與酷炫燈光秀。義大世界指出，兩場展演秀均須收費入場，不過住宿皇家酒店及天悅飯店的旅客可免費入場，樂園當日手章或餐飲消費達門檻者也可獲贈門票。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
跨年煙火邁入第11年，每年都吸引無數人潮湧入義守大學與購物廣場。義大世界表示，今年煙火秀時間為999秒，順應無人機風潮興起，今年跨年煙火秀登場前推出無人機燈光秀，數量眾多的無人機會在夜空中排列奇幻圖騰，以閃耀光芒為2019年劃下完美句點。無人機展演後，12月31日凌晨23點 59 分準時施放煙火，在璀璨中迎接2020年到來。
留言