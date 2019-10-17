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義大跨年煙火999秒加無人機展演 模擬畫面搶先看

2019-10-17 19:24聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

義大世界跨年煙火已成為南台灣跨年著名活動，今年準備迎接第11次跨年盛會。義大世界表示，今年施放煙火的時間延續去年的999秒，不過加入科技新亮點「無人機展演秀」，且會提前在跨年前兩個周末加碼推出沉浸式展演秀，遊客可在大草原近距離欣賞無人機展演、煙火與燈光秀。

今年跨年沒有連假，高雄義大世界照舊推出跨年煙火秀，不過系列活動提早從耶誕節起跑，跨年前的12月21日（六）、12月28日（六）在大草原舉辦沉浸式展演秀，內容包含無人機展演、特效煙火與酷炫燈光秀。義大世界指出，兩場展演秀均須收費入場，不過住宿皇家酒店及天悅飯店的旅客可免費入場，樂園當日手章或餐飲消費達門檻者也可獲贈門票。

跨年煙火邁入第11年，每年都吸引無數人潮湧入義守大學與購物廣場。義大世界表示，今年煙火秀時間為999秒，順應無人機風潮興起，今年跨年煙火秀登場前推出無人機燈光秀，數量眾多的無人機會在夜空中排列奇幻圖騰，以閃耀光芒為2019年劃下完美句點。無人機展演後，12月31日凌晨23點 59 分準時施放煙火，在璀璨中迎接2020年到來。

義大世界跨年煙火跟維持999秒，不過 將增加無人機展演帶給觀眾全新感受。 圖／義...
義大世界跨年煙火跟維持999秒，不過 將增加無人機展演帶給觀眾全新感受。 圖／義大世界提供
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義大世界跨年煙火秀
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