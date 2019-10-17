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高醫大校慶典禮 22名醫奉獻獎得主齊聚一堂

2019-10-17 19:23聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄醫學大學最近展開65周年校慶系列活動，16日校慶典禮上，特別號召歷屆榮獲醫療奉獻獎的校友回母校，共有22名醫奉獎得主齊聚一堂。高醫大表示，校慶前夕厚生基金會剛公布第29屆醫療奉獻獎名單，9位得主中有6位高醫人，創下歷年紀錄，歷屆校友總獲獎人數更多達42位，高居全國之冠。

其中，高齡83歲的第三屆醫奉獎得主華陳秀月，雖然因病剛出院，仍拄著枴杖遠從屏東縣牡丹鄉回校接受傑出校友榮耀，她是高醫第一屆山地醫師醫學專修班畢業生，為原住民基層醫療服務30年，是一部活生生的山地醫療發展史。

高醫大表示，該校今年個人醫奉獎得主包括陳持平、林炫沛、陳宏基、郭成興、尹莘玲等；高醫大前校長余幸司更獲特殊貢獻獎，學校校慶除邀請今年剛出爐的獲獎者，到場接受全校師生祝賀，更追認曾獲醫奉獎的校友，為「社會人類文化貢獻類」傑出校友，共22位醫奉獎得主到場，場面盛大難得一見。

該校更頒授名譽博士學位給高醫大藥學系第一屆校友、中研院院士李國雄，李目前還是美國北卡大學Kenan醫藥化學傑出講座教授暨天然藥物研究所所長，專注中草藥新藥開發，已發表近千篇學術論文與百餘種專利。李院士感謝母校肯定他的學術成就，也期許高醫能培育出更多術德兼優的人才，造福人群。

此外，今年有平均75歲的醫學系第10屆老校友組團返校，為母校創校65週年慶生，並召開畢業50年同學會，第20屆、30屆校友和台灣肝臟學術文教基金會，更募集千萬元捐贈高醫大，要讓學弟妹學習上與國際有更多接軌的機會與挑戰。

監察院院長張博雅是高醫第一屆傑出校友，更是醫療奉獻獎的催生者，除對現場歷屆得奬者表達敬意，她也說，42位得獎者代表著高醫人無論在天涯海角，都以服務人類為己任。

高醫大校長鐘育志表示，學校未來將以三大重點為目標向前邁進，包括持續原鄉關懷及國際友邦援助；培育青出於藍、勝於藍的人才；稟承誠信踏實原則，創新醫學研究特色等，以創造高醫對社稷的影響力。

高醫大65周年校慶典禮追認歷屆醫奉獎得主為傑出校友，其中高齡83歲的華陳秀月（中...
高醫大65周年校慶典禮追認歷屆醫奉獎得主為傑出校友，其中高齡83歲的華陳秀月（中），是高醫第一屆山地醫師醫學專修班畢業生，在原住民基層醫療服務30年，遠從屏東縣牡丹鄉回校受獎。圖／高醫大提供
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高醫大65周年校慶典禮追認歷屆醫奉獎得主為傑出校友，共有22人返回母校受獎，陣容...
高醫大65周年校慶典禮追認歷屆醫奉獎得主為傑出校友，共有22人返回母校受獎，陣容龐大。圖／高醫大提供
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高醫大16日舉辦65周年校慶典禮，歷屆醫奉獎得主及國際姊妹校代表都出席盛會，為學...
高醫大16日舉辦65周年校慶典禮，歷屆醫奉獎得主及國際姊妹校代表都出席盛會，為學校慶生。圖／高醫大提供
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