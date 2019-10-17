金門機場「空難」演習 空服員、機長首次參演

2019-10-17 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門每天往返台灣的航班，約有90多架次，堪稱是熱門的「黃金航線」，為驗證各單位之防空救災能量，金門航空站今天舉行「年度空難災害演習」共動員220多人、6輛消防車、7輛救護車及16輛各式車輛投入演習，連機長與空服員也首次加入演習的行列，直說過程緊湊逼真，讓他們印象深刻。

金門航空站主任洪念慈表示，今年度空難災害演習構想，是飛機落地時失控偏離跑道、冒煙起火燃燒，演習重點為消防搶救及醫療救護，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。由於下午正值飛機起降的高峰期，在演習時還有飛機起飛，吸引不少人搶拍。

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民航局航站管理小組簡任技正李世大表示，金門地區資源有限，一旦發生大型災害，金門航空站無法單獨處理，須靠金門各公、民營單位全力協助，他認為這場演習，雖然只有20分鐘，但各單位展現應變能力，迅速加入傷患搶救行列，值得肯定。

值得一提的是，今年首度有華信航空的機長與空服員加入演習的行列，資深機長常可達、副駕駛林奕吾、座艙長曾淑怡與空服員童思嘉等人都表示，首次參與演習，感到很新奇緊張，連續幾天多次的預演，覺得各單位都很認真，儘管太陽很大，但大家演習都超逼真，傷患、醫護救援等都很到位，絲毫不含糊。

金門航空站表示，金門地區距臺灣本島約220公里，海運時間長，因此地區人流高度仰賴航空運輸，目前該站計有立榮、華信、遠東等3家航空公司飛航臺北、高雄、臺中、嘉義、臺南、澎湖等6條航線，每日往返約90架次。