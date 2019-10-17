黃金甲與藍寶堅尼光彩登場 觀賞魚博覽會今起展至20日
2019-10-17 18:11
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
第10屆台灣觀賞魚博覽會今天起舉辦4天，行政院農委會副主委陳添壽率國內產業團體與業者主持開幕式。農委會表示，鱗片散發金黃色光芒的黃金甲神仙魚，以及體色隨角度變化的藍寶堅尼神仙魚等許多艷麗多變的觀賞魚皆在展出之列，民眾可免費入場參觀。
今年的亮點共有五種明星觀賞魚，分別為1.24K黃金甲神仙魚（全身散發富貴逼人的金黃色鱗片）、藍寶堅尼神仙魚（散發藍綠寶石般色澤）、台灣之星血鸚鵡（台灣第一，全球首發，血鸚鵡2.0版）、熊貓貴妃龍鯉（目前全球七鰭最長、最寬且最大之品種）、火焰神仙（珊瑚礁魚類中，色澤及花紋最鮮豔多變，觀賞魚界稱之為海水神仙魚）。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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主辦單位指出，觀賞魚博覽會邁入第10屆，本次特地規劃「10光旅程再現經典」，回顧歷屆經典展覽主題，另有「國際館」、「創意造景區」、「珍奇館」、「孔雀魚及觀賞蝦比賽區」、「錦鯉館」、「屏東農科、水試所」、「企業形象館區」等展區。
行政院農委會在高雄展覽館南館舉辦台灣觀賞魚博覽會，展出日期為10月17日至20日，參觀時間上午10點至下午6點。主辦單位表示，備有接駁車接送民眾，參觀者可搭乘高雄捷運抵達三多路商圈，之後再轉搭接駁車前往會場。
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