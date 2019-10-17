親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09聯合報 記者游明煌／即時報導

立委蔡適應推動的台船潛艦國造重要政策，最近有好消息，蔡適應表示，經他與台船協調的結果，台船預計要將台船潛艦產業園區要設在基隆廠區，利用原有的基地，把部分廠區區隔出來，做為以後潛艦協力廠商進駐的區域，生產潛艦所需裝備零件。

蔡適應表示，非常感謝台船在整個討論後，初步規畫願意把園區設在基隆廠，未來後續的部分他會協助繼續來協商，上下游產業鏈加起來約有1萬個就業機會，會帶動不少產業機會，對基隆產業發生有很大的幫助。

蔡適應說，在潛艦的製造過程中，牽涉到專業的設計，或者國外的授權產品，為了安全等因素等考量，科技新技術的開發，設專屬園區有其必要性，台船基隆廠的地點非常適合。

據相關人士指出，目前規畫未來30年造出15艘潛艦，可以創造8000億經濟效益，這15艘的數量，是以原本海軍所需8艘為基礎，若順利完成8艘後，將再生產4艘，以汰除海軍現役兩艘茄比級與劍龍級潛艦，然後再造3艘，美方幕後支持台灣的潛艦國造政策。

相關人士說，未來將以基隆造潛艦裝備零件，高雄組裝國造潛艦。基隆潛艦產業園區計畫分3期工程，因台船基隆廠仍有海巡署艦艇造船工程，待結案後可邁入潛艦產業園區設立階段，第一階段園區規畫1萬5000坪。除可運用讓台船人力轉用外，也可創造基隆地區新的就業機會，目前有15家到20家的國際廠商有興趣進駐，與國內業者合作推動潛艦裝備零件生產。

海巡署艦隊分署發包「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」，上月舉辦第5艘巡防...
海巡署艦隊分署發包「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」，上月舉辦第5艘巡防艇開工典禮，圖為正在施工的第1艘巡防艇。圖／海巡署艦隊分署提供
分享

潛艦基隆蔡適應
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

不同調？屏東藍營立委參選人 各有理想高鐵南延方案

2019-10-17 17:07

黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53

熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商

2019-10-17 14:25

金門機場「空難」演習 空服員、機長首次參演

2019-10-17 18:24

「區塊鏈」推進高雄 可用來養豬且物流成本節省至少2成

2019-10-17 16:58

養蚊…恆春機場祭高額獎勵 還是等不到包機

2019-10-17 14:40

國際包機試辦2年 未有申請案

2019-10-17 14:14

恆春包機 旅遊業者：風險太大

2019-10-17 14:13

恆春機場包機 在地人士挺：先求有再求好

2019-10-17 14:11

牛肉麵PK義大利麵！「最美味」的音樂會下週金門登場

2019-10-17 13:19

恆春包機一架補助30萬元救觀光？ 旅遊業反應冷淡

2019-10-17 12:21

恆春包機補助 交通部：樂見地方共同推國際觀光

2019-10-17 12:19

救觀光 屏縣府重金祭出「恆春機場獎勵國外包機」

2019-10-17 12:15

包機一架屏縣府給30萬 恆春機場還是等不到飛機

2019-10-17 11:19

恆春機場靠包機起死回生？ 觀光團體挺：先求有再求好

2019-10-17 11:14

高雄市結合醫院打出醫療觀光 外籍觀光客成長了8%

2019-10-17 11:10

結縭70年 9旬夫妻穿婚紗走秀

2019-10-17 00:12

高市1年補助公車業者8.3億 議員促檢討路線、站點設置

2019-10-17 00:11

施工衝擊 台鐵、商圈聯手救商機

2019-10-16 23:54

紀念余光中 遺孀范我存：感謝台灣這塊土地

2019-10-16 23:44

高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低

2019-10-16 21:24

陸客消失中的墾丁好冷清 民宿業心情鬱卒座談會大爆發

2019-10-16 19:44

本周末來屏東 看全世界最大、最有屏東味的設計超市

2019-10-16 19:37

懷念茱萸的孩子！余光中遺孀范我存：感謝台灣這塊土地

2019-10-16 17:39

「後半輩子有你真好」九旬夫妻穿婚紗走秀慶祝結婚70年

2019-10-16 16:31

代理高雄市長 葉匡時：關心石化與金屬產業升級轉型

2019-10-16 15:46

廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29

葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26

辦寶可夢何時兌現？高市府不敢承諾 陳致中批只會說大話

2019-10-16 15:19

鳳山警分局今動土 李四川幽默協商盼提早完工

2019-10-16 12:40

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

陸客消失中的墾丁好冷清 民宿業心情鬱卒座談會大爆發

2019-10-16 19:44

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

2019-10-17 12:46

跟進停車收費是烏龍？好市多汐止店：廠商私張貼公告

2019-10-16 19:55

超熱烈！撿菸蒂送衛生紙 台南市民3周撿了132萬根

2019-10-16 20:31

高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低

2019-10-16 21:24

恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27

「囤房稅」採累進稅率？ 北市建議修法：6戶以上4.8％

2019-10-17 13:26

台中市長盧秀燕：高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年

2019-10-17 12:24

台南官田市區閒置軍營 爭取勞動部雲嘉南分署搬家

2019-10-17 08:00

委員表達大巨蛋疑義 柯市府堅持決議生效、里長遭架離

2019-10-17 10:27

南門中繼市場今試營運 攤商：噪音大、滴水、排水不通

2019-10-17 10:03

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28

包機一架屏縣府給30萬 恆春機場還是等不到飛機

2019-10-17 11:19

士林夜市又傳坑人？網友傻眼「2盤骰子牛600元」

2019-10-17 14:07

星巴克回饋基隆 中正區限定點2杯相同飲料買1送1

2019-10-17 09:54

熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商

2019-10-17 14:25

中捷綠線延到彰化 藍線到太平

2019-10-16 23:33

黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53

恆春機場靠包機起死回生？ 觀光團體挺：先求有再求好

2019-10-17 11:14

南門中繼市場入厝湯圓發財金 排隊人龍超百米

2019-10-17 11:55

社宅青創戶回饋計畫效果差 北市以後不再設

2019-10-17 07:13

樂天地酒家華麗轉身 名家作品場景大變身

2019-10-16 20:07

南門中繼市場今試營運人潮多 民眾盼二樓動線設計改善

2019-10-17 10:50

曾列「重大外逃要犯」 他投入立委選戰強調過去遭栽贓

2019-10-17 16:07

影／農民：被罵不愛台的馬英九都幫忙 蔡政府不理我們

2019-10-17 13:17

舊手機先別丟！到這裡回收抽iPhone 11

2019-10-17 11:39

有路等於無路！台南後壁上茄苳農路中間200公尺未開通

2019-10-17 11:41

本周末來屏東 看全世界最大、最有屏東味的設計超市

2019-10-16 19:37

大巨蛋容留人數需再增加怎麼辦？柯文哲被議員考倒

2019-10-17 11:18

2020台灣燈會在台中 主燈不用生肖改用樹木

2019-10-16 19:34

上個月才捐一輛巴士！素味平生的阿公 每月2千資助10名監護童

2019-10-17 11:25

大巨蛋都審通過 林洲民：柯看法變得跟馬、郝一致

2019-10-17 00:08

山毛櫸轉黃了 太平山19日起交管

2019-10-16 23:57

2040台中機場 交部規畫再增新航廈

2019-10-16 23:48

南寮旅服中心 增設18公尺溜滑梯 打造兒童新樂園

2019-10-16 23:02

士林夜市牛肉傳標價不清坑客 市場處：將找消保官調查

2019-10-17 13:57

恆春包機一架補助30萬元救觀光？ 旅遊業反應冷淡

2019-10-17 12:21

救觀光 屏縣府重金祭出「恆春機場獎勵國外包機」

2019-10-17 12:15

汐民線陷「盲腸」爭議 侯友宜：感謝北市照期程走

2019-10-17 00:28

基隆中正國中3期校舍1億改建啟用 山林圍繞美校園

2019-10-17 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top