台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



立委蔡適應推動的台船潛艦國造重要政策，最近有好消息，蔡適應表示，經他與台船協調的結果，台船預計要將台船潛艦產業園區要設在基隆廠區，利用原有的基地，把部分廠區區隔出來，做為以後潛艦協力廠商進駐的區域，生產潛艦所需裝備零件。

蔡適應表示，非常感謝台船在整個討論後，初步規畫願意把園區設在基隆廠，未來後續的部分他會協助繼續來協商，上下游產業鏈加起來約有1萬個就業機會，會帶動不少產業機會，對基隆產業發生有很大的幫助。

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蔡適應說，在潛艦的製造過程中，牽涉到專業的設計，或者國外的授權產品，為了安全等因素等考量，科技新技術的開發，設專屬園區有其必要性，台船基隆廠的地點非常適合。

據相關人士指出，目前規畫未來30年造出15艘潛艦，可以創造8000億經濟效益，這15艘的數量，是以原本海軍所需8艘為基礎，若順利完成8艘後，將再生產4艘，以汰除海軍現役兩艘茄比級與劍龍級潛艦，然後再造3艘，美方幕後支持台灣的潛艦國造政策。