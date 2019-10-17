台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會
2019-10-17 17:09
聯合報 記者游明煌
／即時報導
立委蔡適應推動的台船潛艦國造重要政策，最近有好消息，蔡適應表示，經他與台船協調的結果，台船預計要將台船潛艦產業園區要設在基隆廠區，利用原有的基地，把部分廠區區隔出來，做為以後潛艦協力廠商進駐的區域，生產潛艦所需裝備零件。
蔡適應表示，非常感謝台船在整個討論後，初步規畫願意把園區設在基隆廠，未來後續的部分他會協助繼續來協商，上下游產業鏈加起來約有1萬個就業機會，會帶動不少產業機會，對基隆產業發生有很大的幫助。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蔡適應說，在潛艦的製造過程中，牽涉到專業的設計，或者國外的授權產品，為了安全等因素等考量，科技新技術的開發，設專屬園區有其必要性，台船基隆廠的地點非常適合。
據相關人士指出，目前規畫未來30年造出15艘潛艦，可以創造8000億經濟效益，這15艘的數量，是以原本海軍所需8艘為基礎，若順利完成8艘後，將再生產4艘，以汰除海軍現役兩艘茄比級與劍龍級潛艦，然後再造3艘，美方幕後支持台灣的潛艦國造政策。
相關人士說，未來將以基隆造潛艦裝備零件，高雄組裝國造潛艦。基隆潛艦產業園區計畫分3期工程，因台船基隆廠仍有海巡署艦艇造船工程，待結案後可邁入潛艦產業園區設立階段，第一階段園區規畫1萬5000坪。除可運用讓台船人力轉用外，也可創造基隆地區新的就業機會，目前有15家到20家的國際廠商有興趣進駐，與國內業者合作推動潛艦裝備零件生產。
留言