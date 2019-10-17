不同調？屏東藍營立委參選人 各有理想高鐵南延方案

2019-10-17 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜，今天在屏東縣潮州參加「高捷、高鐵南延座談會」，國民黨屏東縣第一選區立委參選人葉壽山、第二選區立委參選人周佳琪都同台爭取曝光，兩人皆認同高捷到屏東的效益，也都認為高鐵該落腳潮州，但卻因選區一北一南，對高鐵該如何從新訂定南延路線，有著不同看法。

高鐵該延到哪，曾引起屏東地方論戰，而交通部最終拍板「左營案」延伸至六塊厝設站，卻遭質疑效益不佳，且忽略屏南地區交通權益。韓國瑜表示，不同意也不承認目前行政院拍板的「左營案」，且認為捷運延到屏東，是他認為目前可行性最高且效益最大的，也可以讓生活圈一體化。張善政也批評民進黨是「避重就輕、交差了事」。

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而屏東立委席次由3席減為2席，高雄市前社會局長、屏東市前市長的葉壽山搶攻屏北地區；屏東縣議長周典論女兒周佳琪戰場則在屏南，兩人皆是實力型選將，綠營不敢輕忽。而高鐵南延「左營案」拍板，民進黨政府將兌現高鐵橫跨高屏溪，兩人便鎖定「效益」層面進行攻擊，且各自為爭取選民認同提出不同方案。

周佳琪認為，潮州位於屏東中心位置，可進一步帶動屏南地區交通網，促進觀光產業展，且主張應過高雄市區從小港機場延伸至潮州；葉壽山則認為，政院目前採取的方案，忽略營運的實質效益，高鐵應延伸至潮州設站，但葉的方案從左營進屏東市，再延伸至潮州。