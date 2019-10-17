「區塊鏈」推進高雄 可用來養豬且物流成本節省至少2成

2019-10-17 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



「區塊鏈」技術被譽為第四代工業革命，金融、醫療與農業等方面廣泛應用，雲端資料存放更安全。高雄市府副市長葉匡時今日參加應用論壇，並表示，青年創業與新科技應用有很大關係，傳統產業與海空港物流系統也可應用，後者可因此節省成本2至3成；區塊鏈應用南向深耕，盼協助高雄產業創新與轉型。

經濟部工業局與台北市電腦商業同業公會合辦「區塊鏈產業創新轉型應用論壇」，區塊鏈熱潮往南向推進，南部農業、醫療與學術單位人員近百人參加，高市府副市長葉匡時、原民會主委吳慧琴與經發局人員參與。

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全國商總執行長李豐源指出，區塊鏈可應用在各產業，比如豬舍裝上感應器可以提早知道是否有豬隻發熱以控制疫情，進而獲得大數據降低保險金額，超市、超商導入會員點數管理系統會更具可信度；可惜商界仍有許多人不了解何謂區塊鏈，應建立專業認證制度。

政府國發基金已投資區塊鏈廠商思偉達創新科技公司，執行長鄧萬偉指出，區塊鏈是屬於年輕人的產業，台灣行動支付率僅35％，大陸高達90％，連買酸奶（優酪乳）也要用微信支付；區塊鏈是未來發展趨勢，物聯網、產銷履歷、房屋與車子買賣認證都能應用。

副市長葉匡時表示，市府甫成立青年局，年輕人創業與新科技應用有很大關係，如大數據、物聯網與人工智慧等產業已在高雄形成生態圈，論壇、研討會南下高雄，會讓在地年輕人接觸最新科技發展與應用。