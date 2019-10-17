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黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53中央社 高雄17日電

高雄市長韓國瑜16日起請假投入總統大選，副市長李四川昨天也現身小琉球為韓國瑜站台，時代力量市議員黃捷批評「正副市長放生高雄」。李四川回應有請假，巧合返鄉還願。

時代力量高雄市議員黃捷。記者林保光／攝影
時代力量高雄市議員黃捷。記者林保光／攝影
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韓國瑜展開傾聽之旅，昨天首站到屏東並夜宿小琉球，在韓國瑜的行程中，李四川也為韓國瑜發聲尋求民眾相挺，當時李四川回應媒體「我有請假」。

黃捷今天在臉書貼文批評，正當高雄市民還對於被韓國瑜放生感到氣憤時，赫然發現李四川也在上班時間現身小琉球，為韓國瑜的競選行程站台。

她說，李四川雖有請假，但是問題根本不是有沒有辦理請假程序，而是韓國瑜上任不滿1年就放3個月「韓假」落跑，「副市長都跟著有樣學樣」，高雄完全被放生鬧空城，市政空轉。

她批評無心市政、荒腔走板的韓國瑜還巴著位置不請辭，毫無責任感可言，實在太厚臉皮了。

李四川接受中央社記者電話採訪，他說，長輩要他病癒後返鄉還願，他選在碧雲寺辦朝山活動當天返家祈福，巧合韓國瑜也到小琉球。

他表示，有請假，並無耽誤公務，請議員「不要那麼小氣」。

韓國瑜小琉球李四川2020選舉黃捷
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