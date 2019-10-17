熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商
2019-10-17 14:25
聯合報 記者楊濡嘉
／高雄即時報導
民進黨議員連日追問有關國慶升旗典禮中主持人熊海靈喊「凍蒜」、「總統好」、「韓總統」之事，高雄市觀光局長邱俊龍今天在高雄議會答詢時表示，國慶升旗典禮是用高雄市政府經費辦理，針對爭議言詞部分已決定開罰承辦單位，正跟會計、政風討論如何裁罰。
多位民進黨議員這兩天針對國慶升旗典禮時主持人在台上為高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜喊「凍蒜」、「總統好」，追問邱俊龍如何處理？要不要開罰？議員李雅慧今天再問此事，邱俊龍表示已決定對接受觀光局委辦的廠商開罰。
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邱俊龍受訪時表示，國慶升旗是市府編預算辦理，委辦廠商辦理保持 行政中立、遵守行政中立是必要的，主持人是屬於委辦契約的一部分，如果有違法契約時，會對委辦廠商開罰。
所謂違反行政中立的部分，是不是主持人在台上喊「凍蒜」、「總統好」的部分？邱俊龍證實就是這部分涉行政中立，因為國慶升旗有國慶升旗必要的程序。
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